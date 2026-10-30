当时在巴士站等车的退休人士黄美娴告诉《联合早报》，这暖心一幕发生在星期三（10月28日）下午约3时许，地点在四美地铁站外、前往樟宜综合医院的接驳巴士站。

倾盆大雨中，巴士司机撑着伞站在车门旁，为上下车的乘客遮风挡雨，自己却被淋得全身湿透。这暖心一幕被公众拍下，大赞司机的热心举动令人感动，也希望这份善意能被更多人看见。

根据黄美娴在脸书分享的一段视频，巴士站的遮挡区域与接驳巴士间虽仅有一小段距离，但当时下着大雨，乘客也多为行动较不便的乐龄人士。

这段约30秒的视频显示，接驳巴士司机面带笑容，在车门旁为乘客遮雨。视频最后，司机还顺手帮一名年长乘客把菜篮提上车，才收起雨伞，回到驾驶座上开车。

黄美娴忆述，司机虽然撑着一把大伞，但伞明显倾向乘客那一侧，他自己则被淋得全身湿透。“即便如此，他仍然乐呵呵的，笑容满面地与年长乘客打招呼。”

她目睹接驳巴士司机满怀善意的举动之后，便掏出手机记录下来，并分享到社交媒体，表示对司机的肯定。她也指出，司机当时身穿康福德高巴士（ComfortDelGro Bus）的制服，相信樟宜综合医院的接驳巴士服务由该公司运营。“希望这名司机能够获得公司表扬或认可。”

康福德高巴士答复《联合早报》询问时说，这名暖心的巴士司机名叫萨拉瓦南（Saravanan S/O Nadarasah）。

公司对萨拉瓦南主动为乘客遮雨的举动感到欣慰。“他平日遇到下雨天时，也经常主动协助乘客。他的行为体现了公司一直以来致力于为乘客提供的关怀与服务精神。”