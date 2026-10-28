过去10年，市区核心高档新私宅项目吸引不少高收入居民入住，促使这一区居民人口显著增加。受访学者指出，区内居民收入呈明显分叉，也就是主要分为人均家庭市场月入至少1万元的私宅住户以及少于2000元的组屋住户，介于两者之间的中间阶层明显较少。

新加坡统计局星期三（10月28日）发布的《新加坡居民人口地理空间分析》文章指出，过去10年，各规划区的家庭市场收入普遍增加，收入最高的规划区主要在中部。其中，市区核心（Downtown Core）的人均家庭市场月入中位数去年高达1万3396元，居全国之首。

另一方面，市区核心居民人口从2016年的3710人，增至2026年的6230人；年均增长率为5.3%，也是全国最高。统计局指出，市区核心的年均增长率最高，部分原因是市区重建局在2014年至2025年的发展总蓝图中，调整这一区的界线。

新加坡国立大学商学院房地产系教务长讲席教授程天富受访时说，过去10年，市区核心多个私人公寓项目落成，包括华利世家（Wallich Residence）等，这类私宅受富裕外国人欢迎，价格至少在每平方英尺3000元至4000元以上，负担得起这类高档私宅的本地居民必然也是高收入阶层。

他指出，市区核心很多年没有建新组屋，现有组屋数量少，屋龄也相当大，住户估计以退休人士或年长者居多。

数据显示，2025年，市区核心有68%的家庭，人均家庭市场月入达至少1万元，比率全国最高，显著高于2015年的41.9%。另一方面，这一区在2025年有22.8%的家庭，人均家庭市场月入低于2000元，与2015年的21.2%接近。

介于这两端的中间阶层，也就是人均家庭市场月入处在2000元至2999元、3000元至3999元、4000元至5999元，6000元至7999元，以及8000元至9999元等的家庭比率，在2015年合计为36.9%，到了2025年降至9.2%。

学者：市区核心面积小 开发边缘地段建组屋较合理

新加坡社科大学商学院副教授黎华德（Walter Theseira）说，这个现象主要是因市区核心住房供应呈两极化，即只有少量较老的组屋，更多是高档私宅，其他一些较高收入规划区也有此情况。

但他指出，以本地情况来说，收入低未必一定意味生活水平低，一些退休或半退休者可能有一定经济能力，未必靠市场收入维持生活。

至于政府是否应采取措施，如推出黄金地段组屋项目，以缓解这一区家庭收入两极化现象，程天富指出，政府在2021年推出黄金地段组屋模式，以及在2024年实施新的组屋分类框架、推出优选和黄金地段组屋，目的是通过提供额外津贴，让不同收入阶层的新加坡人也负担得起优质地段住房，市区核心未来出现这类项目不无可能。

“但市区核心主要是商业区，地价昂贵，未来若兴建黄金地段组屋，估计数量不会多，买家转售时相信也须归还更高额的购屋津贴。”

黎华德指出，市区核心面积小，可供兴建组屋的地段本来就不多，而要为这类商业区引入中间收入阶层有一定挑战，这一区内设施主要面向高端私宅住户，由于公共住房不多，一般上缺少综合诊疗所、中小学，以及收费大众化的学前中心。

他认为，在市区核心兴建小型的组屋项目，但又缺乏给予这些家庭便利的设施，可能意义不大。“但市区核心与欧南、梧槽等拥有较多组屋的地区相邻，开发这些边缘地段可能更为合理。”

南洋理工大学拉惹勒南国际研究学院社会凝聚力研究主任梁振雄博士指出，目前市区核心的人口不算很稠密，一些餐饮业者主要靠午餐或平日的生意维持，若在这一区兴建新组屋项目，可振兴这一区的生意，而市中心若有更多元的公共住房选项，也可促进不同经济阶层居民和租户的交流。