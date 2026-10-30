人工智能（AI）逐渐走进企业人事部门。新加坡全国雇主联合会调查发现，在已采用AI处理人事事务的企业中，近半数将AI用于招聘和甄选员工，但多数雇主仍要求由人确认或批准AI自动处理的人事流程。

调查于今年6月至7月展开，共收集1000家企业的回应，涵盖微型企业至员工超过1000人的大型公司。

调查显示，74%的受访企业已在至少一项人事工作中采用AI；其中，员工超过200人的大型企业采用率达81%，中小企业则为65%。另有16%的雇主正试用或探索在人事工作中采用AI。

在已采用AI处理人事事务的企业中，49%将AI用于招聘和甄选员工，45%用于评估员工绩效、培训及内部调动，39%用于人力规划。

相比之下，只有15%将AI用于处理员工关系及离职管理，例如分析员工流失情况、规划员工离职安排或协助纪律调查。整体而言，雇主较倾向在须处理大量重复事务的工作中采用AI，辅助而非取代人事人员的专业判断。

调查分析近3000个AI在人事工作中的具体应用案例后发现，85%的案例规定，AI自动执行相关工作前须经过人工审核。其余15%无须事先获得人工批准的应用，主要涉及自动分析履历、初步筛选求职者技能等重复性较高的行政工作。在所有案例中，完全没有人工介入或推翻AI决定机制的仅约13个。

近四成雇主担忧AI削弱人事专业能力

不过，一些雇主担心，过度依赖AI可能削弱员工能力。已采用AI处理人事的企业中，39%担心人事人员的专业能力长远而言会退化；36%不确定何时该相信AI，而非依靠专业判断；35%则关注AI出错后该由谁承担责任。

雇联总裁郝硕理解雇主的顾虑，但他不认为妥善使用AI会削弱人事人员的专业能力。相反，AI能减轻他们处理日常事务的负担。他说：“他们将有更好的和更多的时间来帮助公司做一些更重要的人事抉择和人事的策划。”

随着禁止具歧视性雇佣做法的《职场公平法令》预计于2027年底实施，企业如何负责任地使用AI也备受关注。调查显示，42%的受访雇主希望进一步厘清使用AI时须履行的法律义务，以及出错后应承担的责任；同样有42%希望获得负责任使用AI的相关培训。

针对AI可能在雇主不知情的情况下，自动筛除具有某些特征的求职者，造成招聘歧视的问题，郝硕强调，雇主明白即使采用AI，也有责任确保招聘过程公平公正，并须为任何违法行为负责。

他说：“说到底，人力资源专业人士仍是流程中的把关者及最终决策者。”