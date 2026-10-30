突然口齿不清、单侧手脚麻木或无力，可能是急性中风的警讯。如今，中风病患送抵新加坡中央医院新急诊大楼后，可在同一栋楼内完成紧急评估、扫描及治疗，无须再转送至其他地方，为抢救争取宝贵时间。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康，星期五（10月30日）为中央医院急诊／国立脑神经医学院新大楼主持开幕。

新大楼设有全国首个位于急诊部内的血管造影室，让中风病患在确诊后，无须转送至医院其他大楼，就可接受动脉內血栓移除术（Endovascular Thrombectomy，简称EVT），尽快疏通堵塞的脑部血管。

院方通过优化流程，已将中风病患从抵达医院至开始接受EVT的时间中位数，从130分钟缩短至82分钟。随着新大楼投入运作，院方希望进一步缩短抢救时间，提高病患的康复机会。

新大楼集多项设施于一处

这栋12层楼高的新大楼，将急诊服务、急症病房、脑神经专科门诊及先进影像检查设施集中在同一地点，让病患从紧急评估、诊断到治疗，都能获得更连贯的医疗服务。

王乙康致辞时指出，急诊部与国立脑神经医学院集中在同一栋楼，可让不同专科的医生更紧密合作，加快中风病患的抢救工作。配合人工智能技术，脑部扫描所需时间也可从最长一小时缩短至六分钟。

中央医院急诊部已于今年1月迁入新大楼三楼至五楼。新急诊部占地1万4000平方米，面积是原本位于第一座大楼的旧急诊部的六倍，有助医院应付日益增加的急诊需求。

新急诊部设有10间分诊室，比原本的四间增加超过一倍；另设有12间抢救及创伤室，及53个急症诊疗床位。

中央医院急诊部日均接诊逾300人

王乙康说，中央医院急诊部平均每天接诊超过300名病患，其中约15%须立即接受治疗。因此，急诊部须根据病情轻重缓急安排诊治，而非先到先看。他呼吁须等候较长时间的病人体谅。

新大楼也设有四个急性内科病房，共提供152张病床，包括六间隔离病房。这些病房主要收治需要短期住院观察和治疗的病患，目标是让他们在72小时至96小时内出院。

王乙康也指出，对于病情严重但没有生命危险的急诊病例，95%病例在中央医院的候诊时间，已从2023年的217分钟，缩短至2025年的141分钟，减少76分钟。

他说，这反映各方共同努力，确保病患在发生紧急状况时，能及时获得适当治疗。

脑神经学诊所整合多项服务 减少病患往返奔波

除了急诊服务，新大楼第10层也设有脑神经学诊所，整合神经内科、神经外科和神经心理学等服务。

新诊所共有28间诊疗室。随着门诊空间扩大，中央医院的物理治疗师、职业治疗师和语言治疗师，也会与国立脑神经医学院的神经科医生及专科护士携手，为帕金森病及运动神经元疾病等患者，提供跨专科护理。

病患若须接受行动能力、日常生活功能、语言或吞咽能力评估，只要有预约名额，就可在同一天完成相关检查，减少多次往返医院的不便。

脑神经学诊所也将从2027年3月起，提供中医针灸服务，让中风、偏头痛、癫痫、失智及帕金森病患者有更多治疗选择。详情日后公布。

中央医院和国立脑神经医学院发联合文告指出，随着人口迅速老龄化，急诊及脑神经专科服务的需求预计持续增加。院方希望通过扩大设施容量、整合护理服务，应付需求，同时维持高水平的护理质量。

王乙康说，中央医院正分阶段落实为期20年的院区总发展蓝图。除了新急诊大楼，未来也将兴建新门诊服务大楼、国立牙科中心、卫生科学局大楼及保健卫生部大楼。