政府公布跨境烟霾调查专家团的首批七名成员，包括三家调查公司和四家律师事务所及法律顾问。这些专家将审查早前被点名、可能涉及本次烟霾的10家本地企业，包括业务运作、关联公司及供应链，以协助当局厘清相关企业是否须为烟霾负责。

律政部和国家环境局星期五（10月30日）联合发文告说，三家受委的调查公司是：

控制风险集团（Control Risks Group）；

富理诚咨询（FTI Consulting）；以及

德安华新加坡（Kroll Singapore）。

四家律师事务所及法律顾问是：

Dentons瑞德律师事务所（Dentons Rodyk & Davidson）；

Duxton Hill Chambers的英皇律师兰道（Toby Landau）；

义正律师事务所（TSMP Law Corporation）；以及

王律师事务所（WongPartnership）。

文告说，这些机构和顾问具备调查取证、财务分析、企业情报、风险咨询和法律服务等专业知识。

政府早前委任的文达星律师事务所（Davinder Singh Chambers）将担任顾问，统筹专家团的工作，确保审查报告涵盖环境局评估所需信息和证据。

根据安排，环境局将从专家团中，为每家受审查企业选定一家调查公司，以及一家律师事务所或法律顾问，组成审查团队。相关企业须自行承担审查费用，并充分配合调查。

审查员完成工作后，将向环境局提交报告，当局再根据调查结果，决定是否采取进一步行动。

律政部和环境局也指出，部分律师事务所因为已为被点名的企业提供法律咨询，因此不能加入专家团。政府不排除在必要时增加专家团成员。

政府星期三（28日）召见10家早前接获法定通知的本地注册企业高管，包括丰益国际、金光农业资源及亚洲纸浆纸品公司等。副总理颜金勇、国务资政尚穆根和永续发展与环境部长傅海燕与代表这些企业的八名总裁会面，要求他们配合政府调查。

领导国内危机部长委员会的尚穆根会后强调，政府并非要找代罪羔羊，而是要查明相关企业是否负有责任，并依法追责。他指出，由于林火发生在新加坡境外，政府机构的境外调查权限有限，因此须借助由政府指定的独立专家，审查企业的业务关系和供应链。

环境局上星期五（23日）援引《跨境烟霾污染法令》第10条，向10家棕榈油和林业领域企业发出法定通知，要求它们披露在新加坡和印度尼西亚的关联企业、印尼土地特许经营区，以及防火和灭火措施。

政府计划在下周国会复会时提呈《跨境烟霾污染法令》修正案，赋予这套审查机制法律效力。修法后，环境局将有权指示涉嫌引发林火或与林火有关的企业委任审查员，不遵从指令将构成违法行为。