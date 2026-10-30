我国劳动市场继续扩张，总就业人数连续20个季度增长，在第三季增加2万7700人。不过，裁员人数从第二季的4620人增至4800人，有意裁员的企业比率也有所增加。

人力部星期五（10月30日）发布2026年第三季《劳动市场报告》预估数据，第三季就业人数增长高于上一季度的1万1400人，也比去年同期的2万5100人多。居民和非居民就业人数增幅也比上个季度高。不包括外籍帮佣，今年9月的总就业人数为384万8600人。

人力部指出，居民就业增长主要集中在基础及公共服务领域，但外向型领域的增长则因全球经济不确定因素放缓。非居民就业人数增长则主要来自建筑和制造业。

今年9月的整体失业率维持在2.0%，但相较于8月，居民和公民失业率各增加0.1个百分点，分别达3.0%和3.1%。

不过，第三季裁员人数有所增加，共有4800人被裁，高于第二季的4620人，裁员率维持在每1000名雇员有2.0人。

人力部指出，裁员集中在资讯通信业和制造业等外向型行业，主要原因是企业进行业务重组。

至于劳动市场展望，根据人力部向雇主进行的调查，今年9月有意在未来三个月招聘的企业达42.3%，高于8月的30.5%；预计会加薪的企业也从8月的16.9%增至9月的19.9%。不过，计划招聘的和加薪的企业比率都分别低于7月的48.7%和27.9%。

预计会裁员的公司也从8月的2.8%增至9月的3.1%。人力部指出，尽管整体劳动力市场仍持续扩张，但有意裁员的企业比率增加，加上实际裁员人数上升，反映劳动力市场出现部分趋软的迹象，会继续密切关注。

人力部将在12月中旬公布完整的2026年第三季《劳动市场报告》，包括居民与非居民就业人数、职位空缺等细节。