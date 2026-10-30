淡滨尼发生致命车祸，一辆汽车疑失控撞越中央分界堤，与另一辆汽车和一辆电单车相撞。其中一辆涉事汽车的驾驶者与乘客事后离开现场，电单车男骑士与后座女乘客送院后伤重不治。

这起车祸发生于星期四（10月29日）晚上10时35分，地点是淡滨尼12道一带的路段。涉及车祸的包括一辆蓝色汽车、一辆黑色汽车以及一辆电单车。

根据《联合早报》读者陈小姐（28岁）提供的现场照片，一辆蓝色汽车侧翻在人行道旁的草坪上，车身紧贴着一棵大树。车祸现场一片狼藉，四周散落着大量断裂的树枝，旁边的路牌也被撞毁。

不远处的马路上停着另一辆黑色汽车，后轮冲上路堤，右侧车身受损严重；马路中央则倒着一辆毁坏不堪的电单车。此外，中央分界堤的部分绿色防撞栏杆也被撞塌。

据了解，蓝色汽车事发前疑在反方向车道行驶，随后失控撞越中央分界堤，再与黑色汽车及电单车发生碰撞。具体车祸原因与经过仍有待当局进一步调查。

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时指出，一名24岁男电单车骑士和24岁后座女骑士在昏迷状态下送院，随后伤重不治。其中一辆汽车的25岁女驾驶者则在意识清醒下送院。

警方赶抵现场时，另一辆涉事汽车的男驾驶者与女乘客已不在现场。初步调查显示，两人在车祸发生后离开了现场。警方正追查他们的下落，调查仍在进行中。

新加坡民防部队受询时证实接获通报，民防人员赶抵后，将两人送往樟宜综合医院，并将另一人送往盛港综合医院治疗。