本地烟霾情况趋于稳定，全岛空气质量目前维持在适中水平。随着西南季候风减弱，加上新加坡及周边地区未来两周预计降雨较频密，烟霾情况有望进一步缓解。

国家环境局网站的数据显示，截至星期五（10月30日）上午10时，全岛五个地区的24小时空气污染指数（PSI）介于55点至64点，处于适中水平。自10月26日以来，24小时PSI便一直处于适中水平。

一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则介于每立方米15微克至29微克，都处于正常水平。

环境局星期四（29日）傍晚发文告预测，星期五的24小时PSI估计介于60点至90点，处于适中水平。苏门答腊、加里曼丹，以及新加坡及周边地区预计会下阵雨，有助于缓解本地烟霾情况。

新加坡及周边地区正逐渐进入季风间歇期，风力将减弱，风向多变，阵雨也会增多，雷雨预计加剧。印尼林火烟霾较不会吹向新加坡。

环境局预测，11月首两周，全岛部分地区几乎每天下午都会下阵雨，雨势介于中等至强度，其中几天的阵雨可能持续至傍晚。

大部分地区的累计降雨量预计略高于长期平均值。不过，白天最高气温仍可能介于33至35摄氏度之间，部分日子的气温甚至可能超过35摄氏度。