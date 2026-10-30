一辆公共巴士疑失控冲上路堤，连撞电箱与大树，导致挡风玻璃碎裂，车底还卡着疑似电箱残骸。事故也导致两人受伤送院。

这起事故发生于星期五（10月30日）早上6时55分，地点在机场路一带的巴士站旁。

根据小红书用户“亚历克斯”于星期五早上发布的视频，画面显示一辆Go-Ahead（前进新加坡）巴士不知何故冲上了路堤，相信是先撞倒路旁的电箱，再撞上大树，然后停下。

挡风玻璃碎裂 车头受损

猛烈撞击导致巴士前挡风玻璃碎裂、车头受损，车底也卡着疑似电箱的残骸。现场附近也停靠了至少两辆救护车。

Go-Ahead发言人答复《联合早报》询问时指出，发生意外的是一辆43E号巴士，初步资料显示，司机在驾驶巴士时短暂失去意识，造成意外。司机随后恢复意识，并与一名乘客一同送院治疗，现场没有其他伤者。

发言人也说，公司与司机和受伤乘客保持密切联系，提供所需援助，也正在全力配合有关当局的调查工作。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时证实，将两名伤者送往陈笃生医院治疗。

新加坡警察部队受询时说，涉事巴士相信在事发路段打滑。一名57岁男巴士车长和一名65岁男乘客之后在清醒状态下送院。

警方指出，巴士车长正在协助调查，警方调查仍在进行中。