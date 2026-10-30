新加坡分别与中国和韩国续签及签署合作谅解备忘录，进一步深化在农业研发、粮食安全及智慧农业等领域的双边合作。

第48届亚细安农业和林业部长会议正在新加坡举行。永续发展与环境部长傅海燕星期五（10月30日）在会议期间，与中国农业农村部副部长张治礼交换信函，正式续签《农业与粮食安全合作谅解备忘录》，继续为两国在农业研发、农产品贸易、粮食安全及应急准备等领域的合作提供框架。

同一天，傅海燕也与韩国农林畜产食品部副部长金钟九交换《智慧农业领域合作谅解备忘录》，合作范围涵盖技术与产业合作，以及旨在提升生产力和资源效率的交流活动。

永续部发文告说，新中于2023年12月在第19届新中双边合作联合委员会（JCBC）会议上首次签署有关备忘录，这次续签为期三年。

在这机制下，两部委定期开展农业与粮食安全领域的知识和专业交流，并已举行两次新中农业合作联合工作组会议，作为双方确立合作领域、推进联合项目的平台。

第二次联合工作组会议已于星期四（29日）举行。会议期间，新加坡食品局与中国农业科学院签署了《农业科技合作谅解备忘录》，为深化农业研发合作提供专门框架。双方此前已就叶菜类作物室内快速育种的农食研究展开技术交流。

至于新韩合作，文告指出，上述智慧农业备忘录建立在两国长期合作的基础上，也是新韩继去年11月庆祝建交50周年，并将双边关系提升为战略伙伴关系后的又一进展。

接下来，新韩将设立由官员级别共同主持的“智慧农业联合委员会”，作为两国交流智慧农业信息、观点与专业知识的平台。