老字号“老两猪脚冻”星期六（10月31日）结束营业，大批熟客赶去尝最后一口老味道，老摊主无奈表示：“不舍但太辛苦。”

这家老字号位于惹兰白锡的白锡熟食中心，由余忠荣（75岁）和太太林财銮（75岁）经营。

《新明日报》报道，摊位已传承三代，余忠荣从20岁开始接手，经营了45年之久。摊位先在同济医院旧址开设，后来迁到禧街，最后才搬到现址，主要售卖猪脚冻、潮州粿汁、卤味和白牙鲨鱼等等。

林财銮受访时说，结束营业的消息传开后，每天都大排长龙，虽然早上10时才营业，但常看到有人在早上七八时就在摊位附近徘徊。

“有时队伍排到熟食中心门口，我们还得跑去队尾告诉他们卖完了。”

谈起歇业，林财銮说，虽然夫妻俩都很不舍，但终归是太辛苦。两人经常凌晨3时就来到摊位备料，凡事亲力亲为，从处理肉类、熬煮汤头、制作猪冻鱼冻、熬煮酱料，花费10小时准备食材。

“我们坚持价廉物美，虽说赚不了多少钱，但毕竟很多顾客都是老人家，我们也想要让他们在可负担的价格内吃到传统的老味道。”

林财銮说，她40多年没出国旅游，退休后打算和孩子一起去汕头走走。至于丈夫余忠荣，除了熟食中心去年装修时，曾去过一次短途旅行之外，也没出国游玩或休息。

“感谢顾客一直以来的支持，很多人从拍拖吃到孙儿都长大了，还在光顾我们。”

《新明日报》记者星期三（28日）走访摊位时，现场大排长龙，至少有15组客人。

88岁的顾客林女士说，年轻时在同济医院旧址时就曾光顾过摊位，吃了几十年。虽然摊位搬迁后，光顾的次数减少了，但听闻摊位即将结束营业后，一大早就从蔡厝港赶来支持。

“我10点左右来到，就已经大排长龙了，差不多等了半小时。不过，类似的老味道现在在新加坡越来越少，关一间就少一间了。”

完整报道，请翻阅2026年10月30日的《新明日报》。