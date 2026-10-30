女佣到雇主家工作仅一个多月，便开始在三名小雇主冲凉和上厕所时偷拍，还对其中一名患自闭症的4岁男童拳打脚踢，甚至拍下施暴过程，再把照片和视频发给丈夫“观赏”，星期五（10月30日）早上被判坐牢三年。

这起案件中的印度尼西亚籍被告面对九项包括虐童、偷窥和传播猥亵内容的控状，她承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑。

案情披露，被告今年1月到雇主家当女佣，主要负责照料三名年幼孩童，分别为7岁女童、4岁患有自闭症的男童，以及1岁幼童。

今年2月7日下午，被告将4岁男童带入厕所，先架好手机开启录像功能，随后展开长达33秒的残暴攻击。

画面显示，被告一手紧抓男童左手，一边盯着镜头，一边用右拳数次重击男童头部。即便男童不停哭喊并试图用双手护头，被告仍强行掰开他的双手继续挥拳痛击。

3月9日中午，被告在单位内给该名男童洗澡。趁男童全裸时，被告拿起手机拍摄其面部及下体。

拍摄期间，被告更两度猛踹男童头部，导致男童失去平衡踉跄跌倒，受惊痛哭。

被告称她是因照顾男童时感到疲累和烦躁，才会对他施暴。

男童于3月11日送往医院验伤，所幸身上没有明显的外部创伤。

调查进一步揭露，被告还曾三次虐待最小的1岁男童，包括用力捏其面颊和鼻子，甚至在洗澡时用花洒直喷他面部达16秒，导致他不断闪躲并哭泣。

此外，被告在2月至3月期间，先后六次拍摄三名小雇主洗澡与上厕所的全身赤裸影像。被告拍下相关影像后就发送给丈夫，声称是为了让丈夫看看三人有多顽皮。

雇主检查手机揭恶行

雇主怀疑女佣装病，检查她的手机后，意外揭发她的恶行。

今年3月10日早上9时，被告躺在客厅地板上申诉头痛，男雇主于是电召救护车。救护人员为被告进行检查后，发现她生命迹象正常。

男雇主怀疑被告装病，于是检查被告手机，看被告是否有所隐瞒，结果发现被告虐待自己孩子的照片和视频，也找到被告将孩子裸照发给丈夫的证据。

男雇主当天报警，警方于14日晚上10时逮捕被告，16日将她控上法庭。

被告在今年3月16日至4月6日间还押心理卫生学院接受精神评估。

完整报道，请翻阅2026年10月30日的《新明日报》。