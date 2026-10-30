义顺骇人命案，刚获释出狱仅一个多月的阿叔，吞下近100颗药丸后，持菜刀和利刃狂砍35岁男房东97刀，致其当场惨死。

这起命案发生在2024年7月27日早上8时40分，地点在义顺环路第803座组屋。

被告是52岁的阿芬迪（Affendi Bin Yusoff），他原本面对谋杀罪名，但控方之后修改控状，指被告误杀35岁房东菲克里朱（Fiqri Choo Iskandar）。

死者菲克里朱。（档案照）

案件星期四（10月29日）下午在高庭审理。根据双方同意的案情，被告案发前因闯入一座建筑、偷萝卜和两支钥匙，被判5年改造性监禁以及鞭打6下。

被告在2024年6月刑满出狱后，经妹妹安排向死者租下房间，搬入涉案单位与死者同住。

案发前一晚至当天清晨，被告一共服下了90颗止咳药“右美沙芬”（Dextromethorphan）以及三颗止痛药“加巴喷丁”（Gabapentin）。在早上7时53分至8时40分之间，他手持三把刀和一把菜刀疯狂袭击死者。

警方接获公众报案后迅速赶到现场，当场起获染血的凶器。

据验尸报告显示，死者全身共有97处创伤，包括头部割伤，以及胸部一处深达7.5公分的致命刺伤。

调查显示，被告因服下大量药丸导致药物中毒。他接受调查时透露，药丸是自己在麦波申地铁站附近向他人购买的，服药是为了让自己更有活力。

控方：被告案发时精神失常 法官：三份精神报告现分歧

控方指被告案发时精神失常，但法官指三份精神报告现分歧。

最初的评估认为，被告因滥用右美沙芬而精神失常。 然而，案发现场重组显示现场曾有清理过的痕迹，随后的第二份精神评估报告据此指出，他行凶时很可能神智清楚。 第三份报告则推断，他极有可能在作案时处于失常状态，但行凶后已恢复了意识与心智能力。

控方立场是，被告药物中毒，案发时精神失常，不知道罪行的严重性。不过法官指出，被告三份精神报告针对被告案发时的精神状态有不同看法，因此将案件展期，要求精神科医生出庭解释。

完整报道，请翻阅2026年10月30日的《新明日报》。