为推进区域再生与韧性农业的发展，亚细安各成员国不仅须制定良好政策，更须克服落实层面的难关，通过跨界合作、动员资金与扩大创新，打造更可持续和高产的农食系统。

永续发展与环境部长傅海燕星期五（10月30日）以亚细安农业和林业部长会议主席的身份，在第48届部长会议期间举行的首届亚细安农食投资与伙伴关系论坛上，作出上述呼吁。

她指出，全球粮食系统正面临前所未有的挑战。气候变化引发更频繁的洪水、干旱、热浪等极端天气，直接冲击农业生产力；地缘政治紧张局势和供应链中断，加剧了粮食及农业投入品供应和价格的不确定性。

“与此同时，人口增长、消费模式改变和资源的有限性，正对我们的农食系统施加额外压力。这些挑战凸显了一个简单却紧迫的现实：粮食安全不能被视为理所当然。”

傅海燕强调，这些挑战对亚细安尤为重大，因为农业依然是区域经济、民生和农村社区的核心，数以百万计的农民和农食企业都高度依赖具韧性和高产的农食系统。因此，加强农业韧性不仅是为了保障粮食供应，也是为了保护生计、支持经济发展，以及确保区域拥有可持续的未来。

然而，她直言：“光有好的政策是不够的，我们面前真正的挑战在于落实。”

她提到，亚细安正通过相关实施计划推进再生与韧性农业，以提高整个农食领域的生产力、可持续性、韧性和竞争力；而此次论坛汇集了亚细安成员国、发展和金融合作伙伴、农业科技供应商及研究机构，以确定优先投资需求，并探索切实可行的融资和伙伴关系安排。

为了将愿景转化为实际成果，她呼吁各方动员资金、加强伙伴关系并扩大创新规模，将农民和农业企业与所需的技术、市场和资源连接起来。

“我们还必须着眼于能够吸引公共和私人资本的可投资项目。这需要政府、发展伙伴、金融机构、投资者、企业和研究人员的共同努力。”

傅海燕重申，新加坡作为亚细安农业和林业部长会议主席国，致力于支持加强区域粮食安全和韧性的集体努力。

“我们相信，亚细安的最大优势之一就是多样性。通过汇集各方知识、资源和能力，我们能建立对未来的冲击更具韧性，同时又更可持续、高产和包容的农食系统。”

永续发展与环境部长傅海燕（左二）10月30日出席首届亚细安农食投资与伙伴关系论坛，与其他三位嘉宾一起在台上合影，包括亚洲开发银行第二行业组总干事温弗里德·威克莱因（左起）、菲律宾农业部长弗朗西斯科·劳雷尔和亚细安副秘书长萨德星。（周国威摄）

刚卸任亚细安农业和林业部长会议主席的菲律宾农业部长弗朗西斯科·劳雷尔（Francisco Laurel）在会上发言时提到，光靠政策承诺并不能改变农业，唯有投资才可以。

他指出，亚细安在气候智能型水稻生产、农业废弃物增值和土壤修复等领域正涌现新机遇，但这些机遇仍面对如何具备“融资可行性”的挑战。要克服这些挑战，“需要可信的商业模式、更紧密的市场联系、适当融资与风险分担安排，以及有能力参与投资伙伴关系的农业企业。”

亚细安副秘书长萨德星（Satvinder Singh）则指出，向再生与韧性农业的转型的过程须兼顾包容性，小农户不应独自承担转型的成本和风险。他也呼吁公私领域各方共同努力，使可持续的农业实践在经济上可行，同时在商业上具吸引力。

第48届亚细安农业和林业部长会议发表联合声明，呼吁各方及早并协调落实再生与韧性农业方案，并通过绿色采购、普惠金融、研究与教育等举措加以支持。

星期五举行的第26届亚细安与中日韩农业和林业部长会议也发表联合声明，将“脱碳与气候韧性”列为务实合作的中心领域之一，鼓励广泛采用水稻干湿交替灌溉、生物质与农业废弃物利用，以及高效节水生产等减排技术。