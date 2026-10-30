大士能源发电探讨从老挝进口可再生水力发电，预计供应电量三年内从100兆瓦递增至500兆瓦，以加强我国的能源保障。

大士能源发电（Tuas Power Generation）、老挝国家电力公司（Électricité du Laos，简称EDL）以及老挝彭萨塔维集团公司（Phongsupthavy Group，简称 PSTG）星期五（10月30日）在新加坡国际能源周上，签署了有关谅解备忘录。

根据计划，来自老挝的水电供应量将从合约第一年的100兆瓦，逐步增至第二年的300兆瓦，再到第三年和之后的500兆瓦。这个合约的年限目前预计为五至15年。

这项合作也有助于大士能源发电取得与可再生水电相应的“可再生能源证书”（REC，即绿证）。长期的绿电供应对致力于推动业务脱碳的客户至关重要，可协助企业稳步实现可持续发展目标，减少范围二的温室气体排放。

这个绿证将由T-RECs Energy协助认证，帮助客户选择所需服务。通过T-RECs Energy平台签发并用于本地市场的绿证，只可注销一次且无法重复申报；绿证可通过平台核实验证。

大士能源发电首席运营官黄浩明在文告中说，三方合作不仅让公司有能力为客户提供可再生绿色水电和相应认证，也让老挝的水电资源按亚细安电网愿景，为本区域清洁能源的整合献力。他相信，这项合作“有助于公司的长期发展规划，支持客户脱碳并推动区域能源转型，迈向净零碳排放的未来”。