针对印度尼西亚部长指新加坡将从印尼进口的部分液化天然气（LNG）转售给其他国家，新加坡能源、贸易及工业部回应称，新加坡是国际贸易枢纽，液化天然气经新加坡转运他国，而新加坡从印尼进口的管道天然气仅供国内使用，不供出口。

新加坡能源贸工部发言人回应《联合早报》询问时说：“新加坡是一个国际贸易枢纽，包括液化天然气（LNG）贸易。有50多家总部位于新加坡的公司采购、营销和买卖源于世界各地包括印度尼西亚的液化天然气。新加坡液化天然气贸易公司的主要来源市场包括美国、澳大利亚和马来西亚。虽然新加坡贸易商作出与液化天然气货物相关的商业决策，但液化天然气货物通常直接从来源国运往目的地国家，实际上并不经过新加坡。”

发言人强调，新加坡“从印度尼西亚进口的管道天然气仅供国内使用，不用于出口”。

据印尼《罗盘报》报道，印尼下游产业与能源转型统筹部长巴赫里尔星期四（10月29日）在雅加达总统府会见总统普拉博沃后对媒体记者说，印尼运往新加坡的148批次液化天然气中，部分可能被转售至其他国家，而非全部用于满足新加坡的国内需求。

巴赫里尔说：“我确信这148批次货物并非全部用于满足新加坡自身的需求，其中一部分被用于贸易，并将出口至其他国家，但肯定也有一部分是供其国内使用的。”

不过，巴赫里尔并未提供证据支持这一指控，也未说明这些货物的具体运送周期。

巴赫里尔的这番言论针对的是海运液化天然气，与通过海底管道从印尼纳土纳群岛及苏门答腊气田输送至新加坡的管道天然气不同。液化天然气的转口贸易本身并不违规，具体取决于买卖双方的合同条款。

印尼早前以保障国内能源需求为由，从10月24日起削减对新加坡的管道天然气出口。巴赫里尔周四表明印尼并未违约，并称削减后的供应量仍高于现有合约规定的最低供应量。