要求的按摩服务谈不拢，地铁站主管报警举报按摩女卖淫，还在发现另一按摩女从后门离开时追上去，抓着她要拍视频，进而大打出手，用手机攻击对方致伤。

被告赛义德（34岁，Syed Akbar Rafsanjani）案发时是一名地铁站主管。他面对三项包括蓄意伤人、偷窃，以及恶作剧的控状，星期四（10月29日）承认其中两项，被判坐牢三个月。

调查揭露，今年3月6日下午，被告先到位于大巴窑7巷第8座组屋的Fu Zhe Tang美容院，打算进行拔罐或按摩服务。

37岁的越南籍按摩女黎氏桃梅（Le Thi Dao Mai）上前接待，但两人因具体的服务内容无法达成共识，被告心生不忿随即离去，并报警举报称该按摩院提供性服务。随后，被告转到毗邻的另一家按摩院“TJS Health”询问，但那里的越南籍女职员武氏秋蓉（Vu Thi Thu Dung）并未理会他，被告便走出店外等候警方到场。

下午3时38分，等待警方抵达的过程中，被告发现有女子从后门离开，于是追上去，并成功拉住武氏秋蓉，还试图拍她的视频。

武氏秋蓉感到不悦，两人随即爆发肢体冲突。纠缠间，被告不仅猛踹对方脸部一脚，还抢走她的手机重砸其额头，导致她眉梢裂伤流血。

警方不久后抵达，并召来救护车将武氏秋蓉送往医院接受治疗。