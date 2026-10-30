马国男子以介绍工作为由，将一名女子带到住家楼下交谈，随后邀请对方上楼，被拒后竟不让她离开，还强行将她拖入电梯，所幸女子在电梯门关闭前及时挣脱，夺门而逃。

马来西亚籍被告王庆祥（24岁，译音）星期四（10月29日）承认一项企图非法禁锢他人的控状后，被判坐牢两周。

根据案情，被告于今年9月21日晚上，以介绍工作机会为由，在乌美地铁站附近与女受害者碰面。

两人随后一边聊天一边步行，最终来到被告居住的组屋楼下。

当晚约11时25分，被告邀请受害者到他的住家继续讨论工作机会，但遭对方拒绝。受害者随后试图离开，被告却抓住她的手臂和身体，不让她离开。受害者随即尖叫呼救。

当时附近的电梯门刚好打开，被告见状便强行将受害者拖进电梯，且一边抓住她，阻止她逃脱，一边按下关门键，试图关上电梯门。

所幸，受害者在千钧一发之际及时挣脱，在电梯门关闭前逃出电梯，随后跑离现场。整个过程持续约30秒。

受害者据情报警，并表示事发后一度陷入恐慌，她指被告的行为令她感到害怕，担心对方企图强奸她。

被告于9月22日被捕，之后一直被还押。

控方指出，受害者最终能够逃脱，纯属侥幸。若她未能及时逃脱，便可能被困在狭小封闭的电梯内，与被告独处。