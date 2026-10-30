涉及多起阿窿骚扰案，上门贴字条下“最后通牒”，恐吓放火，44岁阿窿女跑腿被捕。

警方发文告指，一名44岁女子因涉嫌多起阿窿骚扰案件，在淡滨尼北第2通道一处住宅单位被捕。

文告指出，警方星期三（10月28日）凌晨12时50分左右接获通报，指上述单位发生一起阿窿骚扰事件，住家大门被贴上欠债通知单。

勿洛警署警员随后迅速赶往现场，并当场逮捕涉案女子。

初步调查显示，女子相信还涉及全岛其他多起阿窿骚扰案件。警方从她身上起获五个带钥匙的脚踏车锁、五张欠债通知单及一部手机，作为案件证物。

警方起获五个带钥匙的脚踏车锁。（警方提供）

现场留下的字条写着，“这是最后一次警告！下次我再来，就直接上锁、放火烧！最好来找我解决你的问题。”

女子星期四（29日）被控上法庭。根据放贷人法令，初犯者一旦罪成，可被判罚款5000元至5万元、监禁最长五年，以及鞭刑最多六下。

警方强调，对放贷骚扰活动采取零容忍态度，任何蓄意破坏他人财物、制造滋扰或危害公共安全与秩序的人，都将依法受到严惩。

警方也提醒公众远离阿窿，切勿与他们合作或提供任何协助。若怀疑或掌握有人涉及非法放贷活动，可拨打999报警。