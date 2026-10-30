本周热点全在这！ 从姆巴佩因发表涉华言论在中国引发强烈反弹，到新加坡人是否需要“活到老做到老”，再到新加坡能源可以复制水源故事吗？本期播客带你快速掌握焦点。

姆巴佩说错话在中国接到红卡

法国球星姆巴佩因涉华言论引发舆论。他事后虽火速发表声明公开道歉，并强调“对中国人民及其历史怀有深深的敬意”，但东鹏、蒙牛、妙可蓝多等多个中国品牌仍宣布终止合作，带来巨大商业损失。在全球化传播时代，公众人物应如何在言论表达、文化敏感度与商业代言风险之间取得平衡？

70岁还在工作是件好事？

新加坡宣布自2029年1月1日起，将本地员工的法定退休年龄与重新雇佣年龄上限分别上调至65岁和70岁，比原定计划提早了一年。从长远来看，这不仅能让健康且有能力的年长员工继续贡献职场，也为其晚年自给自足提供财务保障。在延长工作年限的趋势下，企业应如何在保障年长员工权益的同时，兼顾岗位接班与弹性工作机制？

没有天然资源 新加坡是不是只能靠别人？

印尼近期削减对新加坡的管道天然气供应，虽然削减幅度不到新加坡每日需求量2％，却再次凸显了小国能源高度依赖进口的隐患。从大规模扩建电网到探索地热能与核能，新加坡能否像当年打造“四大水喉”般建立起多元化的能源防线，在不确定的外部环境中为未来的用电与发展筑牢底气？