过去取得成功，不代表未来就能高枕无忧。黄循财总理指出，无论是企业还是国家，要行稳致远，就不能安于既有成就，而须不断求新求变、开拓新局，为下一代创造更好的发展机会。

他说，对企业而言，这不仅意味着转型和开拓新市场，也包括及早培养接班人，让不同世代的领袖携手合作、取长补短；新加坡同样须不断适应变化，让下一代有信心、有能力开创更美好的未来。

黄总理星期五（10月30日）在新加坡中华总商会120周年庆祝晚宴上致辞时指出，新加坡如今比过去更安全、强大和繁荣，但不能认定过去行之有效的做法，未来仍能奏效。他提出三个须持续努力的方向，包括主动推动转型、扩大海外联系，以及及早规划接班，让不同世代都有机会作出贡献。

谈到接班，黄总理说，这是各个领域，包括政治领域面对的最大挑战，也是许多企业，尤其是家族企业最艰难的挑战之一。企业创办人花数十年建立事业，里头凝聚了他们的心血、判断和人脉，往往也与个人身份紧密相连，因此要放手并不容易。

不过，掌权过久同样存在风险。年轻领袖可能缺乏锻炼能力的机会，新想法难以落实，企业也可能因此更难应对未来挑战。黄总理说：“因此，领导层更新不能顺其自然，而须有意识地规划和培育。”

他在华语演讲中指出，不同世代的领袖难免出现摩擦。资深商界领袖经历过经济起伏，克服过各种危机，积累的经验和判断力，并非光靠读书或使用人工智能就能掌握；年轻领袖则往往有新想法，希望获得更多空间尝试新事物。“我们应该重视的不只是交棒接班。更重要的是如何让不同世代携手合作，发挥各自的长处。”

例如，资深领袖应给年轻人机会和空间，让他们成长，并承担起更大的责任；年轻领袖也要虚心向前辈学习。

黄总理说，社会要不断进步，年轻一代就必须挺身而出，但这并不意味着，“前浪”就应该退到一旁。“长江可以奔流不息，不只是因为后浪推前浪，更是因为前浪和后浪汇聚在一起，不分你我，形成一股不断向前的力量。”

中国仍是重要市场 企业须及早开拓新市场

除了培养新一代领袖，企业也须不断寻找新发展机会。黄总理指出，随着全球经济日益分化，贸易和投资流向改变，本地企业不能再只依赖少数市场或伙伴，而应扩大海外网络和市场。

他说，中国仍是本地企业的重要市场，但亚细安、印度、中东、非洲和拉丁美洲等地区，也正涌现新机遇。 他呼吁企业延续当年进军中国市场的开拓精神，勇于探索新市场并及早布局，以免错失商机。

“这些市场如今或许看来遥远、陌生，但如果等到市场发展成熟，其他企业都已纷纷进驻，我们将错失了最好的商机……政府也会支持本地企业开拓海外市场的努力。”

中华总商会已在今年8月成立国际顾问团，由国家发展部长徐芳达担任赞助人。顾问团负责为总商会会员提供前瞻性的战略指导和国际市场洞察，支持企业拓展海外业务。

黄总理说：“我们今天进入的每一个新市场、建立的每一段伙伴关系，以及打开的每一扇门，都将为下一代新加坡企业创造更多机遇。”

企业采用AI不能只换工具 也须改变经营方式

黄总理也强调，企业和新加坡要持续取得成功，就必须主动求变，而不是等到形势所迫才转型。

他举例，人工智能（AI）等新科技正改变企业的运作和竞争方式。他说，真正的企业转型不只是采用最新的AI工具，要取得更大效益，就得重新检讨工作流程、调整岗位设计，甚至改变商业模式，而这需要思维上的转变。

“我们必须继续保持勤奋、勇于开拓和放眼长远的精神，同时也要愿意改变过去的做法。我们要在过去的成功基础上继续前进，而不是让过去的成就成为前进的包袱。”