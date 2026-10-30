新加坡海军部队和马来西亚皇家海军完成第34届“马来坡拉”（Exercise Malapura）双边海事演习，进一步加强两国海军的协作能力与防务合作。

我国国防部星期五（10月30日）发文告说，这场演习于10月26日至30日举行。地点包括樟宜海军基地和大士海军基地，演习内容涵盖岸上训练、作战规划、专业交流，以及体育和人员联谊活动。

参与演习的新加坡海军人员，分别来自巡海防卫舰主权号（RSS Sovereignty），以及护卫舰威武号（RSS Formidable）。马来西亚方面则派出约30人，包括来自护卫舰乐久号（KD Lekiu）、卡斯图里号（KD Kasturi），以及西部舰队司令部的人员。

新加坡海军舰队司令汪俊豪上校在演习开幕式上致辞时说，两国海军通过马来坡拉等演习，维系深厚而持久的友谊。双方一起训练、规划和执行作战演练，有助于提升协作能力。

他指出，两国海军能否有效配合，对维护区域海上安全尤其重要。“马来坡拉演习也让两军人员有机会建立新的友谊，增进彼此的信任。”

参与“马来坡拉”演习的新加坡海军部队和马来西亚皇家海军人员，参观我国独立级巡海防卫舰主权号（RSS Sovereignty）。（国防部提供）

马来西亚皇家海军西部舰队战备主任凯鲁丁上校（Khairuddin bin Mohamad Paudzi）说，马来坡拉演习已成为两国海军每年交流合作的重要平台。这次演习让双方有机会检视作战规划流程、加强协调，并评估各项支援安排。

“我们在海上安全、海上交通线畅通，以及区域稳定方面有着共同利益，这凸显两国维持牢固且具建设性海军关系的重要战略意义。”