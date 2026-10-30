国立脑神经医学院位于中央医院的专科门诊，明年3月起提供中医针灸服务，为中风、偏头痛、癫痫、失智症及帕金森病患者，提供更多治疗选择。

国立脑神经医学院总裁、脑神经内科高级顾问医生区永乐副教授，星期五（10月30日）在中央医院急诊／国立脑神经医学院大楼开幕仪式上宣布，设在新大楼10楼的脑神经科诊所将提供针灸服务。院方将在日后公布更多详情。

设有28间诊疗室的脑神经科诊所，整合神经内科、神经外科和神经心理学等服务。随着门诊空间扩大，中央医院的物理治疗师、职业治疗师和语言治疗师，也会与国立脑神经医学院的神经科医生及专科护士携手，为帕金森病及运动神经元疾病等患者，提供跨专科护理。

门诊患者若须接受行动能力、日常生活功能、语言或吞咽能力评估，只要有预约名额，就可在同一天完成相关评估，减少多次往返的不便。

区永乐指出，脑部、脊椎、神经及肌肉疾病，可能同时影响病患的行动、语言、记忆和情绪。例如，中风患者除了须接受复健，也可能面对吞咽困难及抑郁等问题，因此需要不同专科共同提供全面护理。

他说，新门诊不仅为患者带来便利，也让不同专科医护人员能够及时合作，提供更全面的护理。

脑神经科患者部分治疗无须住院过夜

脑神经科诊所平均每月接诊约3000名患者，诊所也设有输液室，为偏头痛、多发性硬化症及早期阿尔茨海默病患者，提供短时间静脉输注治疗。一些程序如腰椎穿刺检查，如今也可直接在诊所完成，免去住院过夜。

脑神经科诊所也设有输液室，为偏头痛、多发性硬化症及早期阿尔茨海默病患者，提供短时间静脉输注治疗。图为护士示范为模拟病人输液。（唐家鸿摄）

位于同一楼层的神经生理诊断与治疗中心，也为门诊病患提供便利。若有预约名额，病患可在同一天完成相关检查。中心也为中央医院急诊部有需要的病患，提供检查服务，加快诊断。

国立脑神经医学院与中央医院合作设立的记忆与认知功能障碍诊疗所，也整合神经内科、精神科及老年医学科的专科医生，共同讨论病情，确保失智症患者获得适当治疗。

中央医院和国立脑神经医学院联合文告指出，随着人口迅速老龄化，急诊及神经专科服务的需求预计持续增加。院方希望通过扩大设施容量、整合护理服务，应付需求，同时维持高水平的护理质量。