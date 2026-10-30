涉嫌盗用他人信用卡资料购买高价显卡，得手后竟在一小时后重返同一家商店，结果行迹败露。涉案男子与两名同伙星期五（10月30日）被警方押回森林商业中心及附近的柏林顿广场，协助重组案情。

《联合早报》早前报道，警方星期一（26日）晚上约7时45分，接获梧槽干拿路一家零售店的求助电话。

调查显示，一名36岁男子使用电子钱包，购买两张总值超过2700元的显卡，并将商品交给在车内等候的同伙。约一小时后，他再次回到商店，企图购买总值超过4000元的电脑零件，引起店员怀疑，结果遭保安扣留。

警方随后循线追查，于隔天在樟宜机场过境区逮捕另外两名准备离境的男子。

星期五下午约2时，36岁被告欧严明率先在警员押送下，返回森林商业中心协助重组案情。

记者现场观察，欧严明身穿白色有领T恤、黑色短裤及透明人字拖，手脚被铐，神情严肃。

他在三名警员押送下，来到商场四楼一家名为Tech Deal的电脑商店接受问话。其间，一名警员取出涉案显卡，向他询问相关细节。

逗留约10分钟后，欧严明于下午2时30分左右随警员离开。

约六分钟后，另外两名被告李彦成（25岁）和张培（27岁）也被押往同一家商店。

李彦成不时环顾四周，好奇地望向媒体镜头，还主动与警员交谈，不时露出笑容；张培则微微低头，较为沉默。

两人随后又被带往商场一楼一家手机店问话，整个过程约16分钟。

三人之后分别于下午2时52分及2时55分被押往附近的柏林顿广场，最终于下午2时57分左右乘警车离开。

付款接连失败引手机店老板起疑

涉事手机店不愿具名的老板告诉《联合早报》，案发当天晚上7时许，李彦成与另外三名男子来到店内，打算购买一部iPhone 18 Pro Max。

然而，对方使用免接触付款方式结账时，刷卡机接连两三次显示交易失败，让老板开始起疑。李彦成随后拨打一通电话，疑似要求对方提供另一张信用卡资料，最终成功付款。

岂料，李彦成拿着手机离开时又突然折返，声称公司近期举办活动，打算购买手机送人，因此还想再买四五部。

“我那时候已经很怀疑他了，所以立刻拒绝将手机卖给他。”

三名中国籍被告已于10月28日被控上法庭，案件定于11月4日再度过堂。

根据控状，三人涉嫌串谋使用他人的信用卡资料，通过免接触付款方式，在Tech Deal骗购两张总值2720元6角4分的显卡。（人名译音）