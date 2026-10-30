今年圣诞节，乌节路将以全长3.1公里的金色灯饰，以及漫威和乐高主题活动迎接访客，让公众在打卡互动与积木游戏中感受浓厚的节日气氛。

由乌节路商联会主办的一年一度“乌节圣诞大街欢”，11月17日由尚达曼总统主持亮灯仪式。从当晚起，东陵路至多美歌一带的乌节路路段将披上金色灯饰，持续至明年1月3日。

配合12月上映的漫威电影《复仇者联盟：末日之战》（Avengers: Doomsday），义安城将打造以漫威电影元素为主题的圣诞装置，包括一棵13米高的圣诞树及一座真人尺寸的毁灭博士（Doctor Doom）雕像。公众可沿漫威圣诞主题路线收集印章，并在互动体验摊位和拍照点打卡。

乐高集团也首次在新加坡推出“乐高圣诞玩具工坊”，让孩童走进圣诞老人的繁忙工作坊，体验节日魔法，参与积木游戏及互动任务。

今年圣诞村的规模比以往更大，两个圣诞村共设有50个嘉年华游戏摊位、儿童游乐设施及游戏站，比去年增加20个。（乌节路商联会提供）

位于邵氏大厦（11月20日至明年1月3日）和义安城（11月13日至明年1月3日）的两个圣诞村，今年共设有50个嘉年华游戏摊位、儿童游乐设施及游戏站，比去年多20个。

乌节路圣诞村规模今年更大 日立圣诞老人之家回归

乌节路商联会主席邵在忠说：“圣诞节是一个团聚的节日。今年乌节路的圣诞村规模更大、灯饰更璀璨，将为家庭、访客和世界各地的旅客带来丰富多彩的节庆活动。”

深受欢迎的日立圣诞老人之家（Hitachi Santa House）今年也将回归，每晚呈献飘雪表演。

邵在忠接受媒体访问时说，“乌节圣诞大街欢”近几年每年吸引约500万至600万人次到访，其中约七成为本地访客。

他指出，乌节路的圣诞庆祝活动一直以家庭为主要对象，今年也希望吸引更多年轻人到访。

自2023年起举办的平安夜圣诞街头派对每年平均吸引约30万人参与，今年也将继续举行。

12月24日傍晚6时至隔天凌晨2时，乌节路部分路段将因街头派对而关闭。现场会有DJ和街舞表演，公众也可光顾圣诞集市和美食餐车，一起在午夜倒数声中迎接圣诞节的到来。