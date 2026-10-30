陆路交通管理局展开两轮全岛执法行动，每轮为期三天，共查获250辆违规货运车辆，涉及超载、车身尺寸超出规定，以及罗厘违规载客等行为。其中，超过160辆罗厘因不符合载客安全规定而被查获。

陆交局星期五（10月30日）在脸书发文指出，两轮执法行动中，超过30辆货运车辆因超载被查获。超载不仅会影响车辆的操控稳定性，一旦货物从车上散落或掉落路面，也可能危及其他公路使用者的安全。

另外，超过40辆货运车辆因车身尺寸超出规定，或在没有有效准证的情况下驶入高速公路而被查获，其中包括混凝土搅拌车及低平板拖车。

根据陆交局发布的照片，一辆混凝土搅拌车因未持有效准证驶入高速公路，被执法人员拦下检查。另一张照片则显示，一辆载着重型机械的拖车因车身尺寸超出规定，却没有有效准证而被查获。

上述违法行为可面对最高1000元罚款，或最长三个月监禁，或两者兼施，重犯者刑罚加倍。

不符载客安全规定 逾160辆罗厘被查

除了车辆超载及超出规定尺寸，罗厘违规载客也是此次执法行动的重点。

陆交局指出，超过160辆罗厘因不符合载客安全规定而被查获，违规行为包括未优先安排乘客坐满驾驶室前排座位，便让其他乘客坐在后方车斗、没有安装适当的遮雨棚，以及没有展示最高载客人数标签。

陆交局公布的照片显示，一辆罗厘因后方车斗载客人数超出规定而被拦下，执法人员在路旁与司机交谈。另一辆罗厘则因未先让乘客坐满驾驶室前排座位，便安排其他人坐在后方车斗而被查获。

违反上述载客安全规定者，可面对最高5000元罚款，或最长三个月监禁，或两者兼施。重犯者刑罚同样加倍。

陆交局强调，将持续展开执法行动，确保公路安全，保障所有公路使用者。