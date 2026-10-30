本地未来两周烟霾情况预料随着西南季候风减弱，降雨增多，有望转好。

但即使烟霾散去，手上动作也不能停，否则困扰新加坡30年的烟霾问题，恐怕仍会年复一年重演。

今年是继2015年后，烟霾情况最严重的一年，面对国人的不满和焦虑，我国当局近日对外和对内皆有动作。

一方面，面对近日遭印尼时机巧合地“断气”，以及不断有印尼高官发出措辞强烈的言论，外交部长维文亲自前往雅加达，为紧绷关系降温。

维文此行，身段柔软，没有让事态进一步升级，反之还成功让新印两国在烟霾处理问题上，达成进一步合作。

与印尼总统普拉博沃会面后，维文强调面对争端，新加坡有一贯的处事方式，即使出现分歧和激烈争论，也会做好准备，发挥建设性作用，保持沉稳自信。

他指出，面对共同威胁和挑战，邻国之间虽有不同的处理方式，但越是紧要关头，越要沉着应对，进行直接、坦诚、具建设性的对话，寻求共同方案。

他和印尼外长阿曼纳塔会面时也强调，在烟霾问题上，“新加坡与印尼站在一起”。烟霾是两国共同面对的问题，共同合作方能解决。

印尼林火所造成的烟霾，当地居民首当其冲，多个城市甚至爆发示威活动，抗议政府救灾不力。

强调“新加坡与印尼站在一起”，有助于进一步将努力减少林火，以及阻遏并找出违例者定调为两国政府的共同职责。

两国外长会面后，宣布将设立联合工作小组。过去因搜证困难等因素而无用武之地的《跨境烟霾污染法令》，在这之后能否产生更大效力，值得关注。

另一边厢，在国内，副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇、国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根和永续发展与环境部长傅海燕，星期三（10月28日）则与10家被指可能涉及本次烟霾的本地注册企业高管会面。

新闻释出的画面极具冲击力，尽管新加坡原则上亲商，但这一做法充分传达了当局以新加坡人利益为先的信号，严正看待此事，并将毫不犹豫采取行动。

领导国内危机部长委员会的尚穆根指出，我国会穷尽一切可用的法律和监管途径，以及运用所有法定权力，查清相关方是否负有责任，依法追责，而相关企业也表明会全力配合。

颜金勇（左二）、尚穆根（左三）和傅海燕（左四）与被指可能和林火有关的10家本地注册企业代表会面。（海峡时报）

国会将审议《跨境烟霾污染法令》 强化企业问责

值得一提的是，政府下周在国会将针对《跨境烟霾污染法令》提出修法，纳入新的审查机制。

《跨境烟霾污染法令》2014年生效后，至今没有任何企业或个人因此受罚，一度引来只是“纸老虎”的质疑。

此次修法，目的是解决执法盲区，强化企业问责，以及加强当局调查与采取果断行动的能力。

由于林火发生在新加坡境外，我国政府在境外调查权限有限，因此在新的审查机制下，政府将委任跨境烟霾调查专家团。被点名可能涉及林火的企业，必须自费聘请政府专家团中的调查公司和律师事务所，对自身运营、业务关系和供应链展开全面调查，之后向环境局提交报告。如不遵从指令，属违法行为。

政府保证，企业只要没有违规，就不会有问题。

法律加严，但有理有据，这番表态亦很重要，健全法治是新加坡吸引众多跨国企业落脚本地的优势，政府会继续坚守这一原则，不会以不合理的监管手段逼走企业。

此次烟霾的严重程度，已对国人健康造成不小影响。烟霾津贴计划启动后，已有10万多人次因相关症状求诊。随着风向改变，烟霾不久或将散去。

但此次因烟霾严重而催生的新印合作机制，以及通过监管及经济手段，提高涉事企业涉入林火行为的成本，必须始终贯彻，绝不能停留在只是“非常时期，非常做法”的阶段。从内到外，环环相扣，通过确立新加坡和印尼联合工作小组在信息共享、财务情报和跨境搜证工作的合作，再到新加坡国内法律进一步加强，希望“雾锁南洋”不会是还要再演三十载的长寿剧。