“望、闻、问、切”的中医传统并不是现代医学的对立面，本地公共医疗卫生体系日益融入中医治疗。国立健保集团将在旗下陈笃生医院、邱德拔医院和兀兰医院推出中西医整合医疗计划，为低收入和没有收入的年长者提供逾8000次中医治疗。

为期五年的“义安公司中西医整合医疗计划”获得义安公司1000万元的资助，从护理、培训和研究三方面推动中西医结合医学（integrative medicine）。符合条件的低收入或无收入年长者，将可以到隶属国立健保集团的陈笃生医院、邱德拔医院和兀兰医院，接受减免费用的中医治疗。

国立健保集团星期五（10月30日）在陈笃生医院综合医疗护理中心（TTSH Integrated Care Hub）与义安公司签署谅解备忘录。社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康以主宾身份出席签署仪式。

计划推出首年将资助约800次中医治疗，之后逐步增加次数至第五年提供每年2400次治疗。据国立健保集团介绍，目前获准在医院进行的中医治疗主要是针灸，部分门诊患者也可以接受拔罐治疗。

为了培养熟悉中西两种医疗体系的专业人才，集团计划让旗下医院和综合诊疗所的医生、护士、治疗师和中医师接受培训，并赴海外学习和交流。首批12名医护人员将在本地修读中医课程，学习针灸知识。

本地每五名成年人中就有一人每年看中医，当中近四成会针对同一种病症，同时接受中西医治疗。图为社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康参加在陈笃生医院综合医疗护理中心进行的穴位按摩（acupressure）课程。（国立健保集团提供）

本地每五名成年人中就有一人每年看中医，当中近四成会同时接受中西医治疗。国立健保集团副首席执行总裁秦经智教授致辞时说，计划预计惠及数千名低收入年长者。“以中风后康复的年长者为例，在接受物理治疗的同时，针灸也可以帮他们缓解疼痛，恢复活动能力，还可减少药物依赖。”

他受访时补充，针灸也有望缓解失眠、便秘、疲倦等症状。“许多患者会自己去看中医，但不敢跟西医说，导致药效不如预期。从文化接受度来看，有些年长者会更信赖中医，所以更好的做法是将中医融入医疗体系。”

目前满60岁者每年可使用最多400元的保健储蓄（MediSave），支付在公共医院专科门诊接受针对治疗腰痛和颈部疼痛的针灸费用。秦经智说，义安公司的捐款会进一步帮助低收入年长者接受更广泛的中医治疗，津贴比率根据患者经济能力决定。

53岁的陈皇平（卧床）上个月中风后，目前在陈笃生医院综合医疗护理中心进行康复治疗，同时接受中医针灸治疗。社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康（站立者右一）星期五与义安公司和国立健保集团代表探望他。（国立健保集团提供）

康复治疗结合中医针灸 助中风患者恢复面部肌肉功能

53岁的陈皇平上个月在搭乘巴士时突然中风，当时他感到剧烈头痛，左侧身体无力，且开始流口水。他在术后转移到陈笃生医院综合医疗护理中心，并从10月19日起，在接受康复治疗的同时，也接受八次针灸疗程。

“第一次针灸之后，我感觉到左侧面部肌肉功能恢复，流口水也暂停了，效果很明显。20多年前我的母亲中风时就是通过针灸慢慢康复，所以我中风之后，妻子也希望我可以进行针灸。”

计划也会资助国立健保集团与学术机构和中医组织合作，展开最多六项研究项目，重点探讨中医在康复治疗、年长者护理及慈怀疗护等方面的作用。

秦经智说，推动中西医结合的根本在于让更多西医认识中医学，对采用中医疗法持有更加包容、开放的态度。