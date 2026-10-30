义安公司捐1000万元 助低收入年长者接受至少8000次中医治疗
“望、闻、问、切”的中医传统并不是现代医学的对立面，本地公共医疗卫生体系日益融入中医治疗。国立健保集团将在旗下陈笃生医院、邱德拔医院和兀兰医院推出中西医整合医疗计划，为低收入和没有收入的年长者提供逾8000次中医治疗。
为期五年的“义安公司中西医整合医疗计划”获得义安公司1000万元的资助，从护理、培训和研究三方面推动中西医结合医学（integrative medicine）。符合条件的低收入或无收入年长者，将可以到隶属国立健保集团的陈笃生医院、邱德拔医院和兀兰医院，接受减免费用的中医治疗。
国立健保集团星期五（10月30日）在陈笃生医院综合医疗护理中心（TTSH Integrated Care Hub）与义安公司签署谅解备忘录。社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康以主宾身份出席签署仪式。
计划推出首年将资助约800次中医治疗，之后逐步增加次数至第五年提供每年2400次治疗。据国立健保集团介绍，目前获准在医院进行的中医治疗主要是针灸，部分门诊患者也可以接受拔罐治疗。
为了培养熟悉中西两种医疗体系的专业人才，集团计划让旗下医院和综合诊疗所的医生、护士、治疗师和中医师接受培训，并赴海外学习和交流。首批12名医护人员将在本地修读中医课程，学习针灸知识。
本地每五名成年人中就有一人每年看中医，当中近四成会同时接受中西医治疗。国立健保集团副首席执行总裁秦经智教授致辞时说，计划预计惠及数千名低收入年长者。“以中风后康复的年长者为例，在接受物理治疗的同时，针灸也可以帮他们缓解疼痛，恢复活动能力，还可减少药物依赖。”
他受访时补充，针灸也有望缓解失眠、便秘、疲倦等症状。“许多患者会自己去看中医，但不敢跟西医说，导致药效不如预期。从文化接受度来看，有些年长者会更信赖中医，所以更好的做法是将中医融入医疗体系。”
目前满60岁者每年可使用最多400元的保健储蓄（MediSave），支付在公共医院专科门诊接受针对治疗腰痛和颈部疼痛的针灸费用。秦经智说，义安公司的捐款会进一步帮助低收入年长者接受更广泛的中医治疗，津贴比率根据患者经济能力决定。
康复治疗结合中医针灸 助中风患者恢复面部肌肉功能
53岁的陈皇平上个月在搭乘巴士时突然中风，当时他感到剧烈头痛，左侧身体无力，且开始流口水。他在术后转移到陈笃生医院综合医疗护理中心，并从10月19日起，在接受康复治疗的同时，也接受八次针灸疗程。
“第一次针灸之后，我感觉到左侧面部肌肉功能恢复，流口水也暂停了，效果很明显。20多年前我的母亲中风时就是通过针灸慢慢康复，所以我中风之后，妻子也希望我可以进行针灸。”
计划也会资助国立健保集团与学术机构和中医组织合作，展开最多六项研究项目，重点探讨中医在康复治疗、年长者护理及慈怀疗护等方面的作用。
秦经智说，推动中西医结合的根本在于让更多西医认识中医学，对采用中医疗法持有更加包容、开放的态度。