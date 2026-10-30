作为联合国的主要司法机关，国际法院通过和平解决国际争端、阐明法律原则和维护各国权利，捍卫以规则为基础的国际秩序。新加坡将继续坚定支持国际法院，因为它对维护国际法律秩序至关重要。

律政部长兼内政部第二部长唐振辉，星期四（10月29日）在美国纽约举行的联合国大会关于国际法院（International Court of Justice，简称ICJ）报告的会议上，宣读新加坡声明。他说，国际局势日益动荡、各方角力加剧，维护国际法和《联合国宪章》，确保强权不能凌驾于公理之上，对小国尤其重要。

他强调，对小国而言，奉行国际法不是可以选择的做法，而是攸关生存的必要条件。基于这一理念，新加坡国家小组首次提名巡回大使兼国际法大使陈惠菁（Rena Lee）参选国际法院法官。

唐振辉指出，国际法院今年4月迎来成立80周年。自1946年以来，联合国会员国已从51个增至193个，国际法院也更充分体现“世界法院”的定位。法院可处理来自各地区国家之间、涉及广泛课题的争端，包括各国选择提交审理的争端。无论大小、新旧，各国在法院面前都享有平等的主权地位。

国际法院的法官必须具备卓越资历，整体而言也须代表世界主要的法律传统。法院须秉持原则、不偏不倚地解释和适用国际法。法律并非在真空中运作，法官在法律传统、背景和观点上的多样性，有助于提升司法推理的质量，增强法院裁决的正当性。

陈惠菁资历深厚 曾领导谈判促成《BBNJ协定》

律政部长兼内政部第二部长唐振辉（前排右一）10月29日在纽约联合国总部，代表斐济、牙买加、马耳他和新加坡，向联合国安全理事会宣读关于《新兴科技与海上安全：对和平与安全的影响》的联合声明。坐在唐振辉背后的是新加坡国际法大使陈惠菁（后排右二），以及新加坡常驻联合国代表柏罕加福（Burhan Gafoor，后排右一）。（律政部提供）

陈惠菁是资历深厚的国际法务专家、政府法律顾问兼外交官，熟悉海洋法、气候与环境法、国际人道法及人权法等领域。她担任国家管辖范围以外区域海洋生物多样性（BBNJ）政府间会议主席期间，领导谈判，促成各方达致共识，通过《BBNJ协定》。

唐振辉说：“若当选，她将为国际法院带来宝贵的实务经验、多元视角和严谨的法律专业素养，并成为首位来自东南亚和小国的国际法院女性法官。”

他重申，建立有效、有力的多边规则国际秩序是所有国家的当务之急，呼吁联合国会员国支持国际法院这个作为国际法治基石、对和平解决争端至关重要的机构。

唐振辉星期五（30日）在脸书贴文说，作为小国，新加坡在国际体系及演变中有直接的利害关系，必须积极参与全球讨论，发出声音，并为塑造国际体系的未来贡献力量。