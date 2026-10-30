人工智能（AI）究竟会取代多少工作，政府目前没有明确答案，但会持续研究和追踪它对就业市场的影响，以便及早采取应对措施。

人力部代部长刘洁敏也指出，面对AI带来的变数，与其寄望政府事先制定一套周全的保障措施，劳资政各方更应及早携手合作，共同应对可能出现的就业冲击。

新加坡全国雇主联合会星期五（10月30日）举办首届雇主峰会，超过300名企业领导、人力资源从业人员及劳资政伙伴出席。

刘洁敏在开幕致辞中提出三个企业普遍关心的问题：AI如何改变新加坡经济、AI会取代多少工作，以及一旦出现就业冲击，政府将如何应对。她坦言，这些问题目前都没有确切答案。

刘洁敏说，AI技术发展迅速，且大多由境外公司研发，经济效益也要等企业改变工作模式后才会显现，过程可能需要数年。因此，企业不应等待整体经济前景明朗才行动，而应从自身业务问题着手，思考如何利用AI降低成本、开发新服务及培养新能力。

政府也鼓励中小企业通过企业劳动力转型配套，申请劳动力发展津贴（工作再设计），利用更新版技能创前程企业补助，抵消转型和培训开销。

至于AI会取代多少工作，目前各方预测差异甚大，而且AI影响的往往是具体工作任务，而非整个职位，因此难以预测，但答案取决于企业选择如何使用AI。

刘洁敏举例：“同一行业的两家公司面对相同挑战，却可能采取不同的解决方案。一家可能鼓励员工利用AI开发新工作流程，另一家则可能引进AI技术后裁减人手。同样的问题和科技，却可能带来截然不同的就业结果。”

针对AI可能引发的就业冲击，刘洁敏指出政府无法预先制定一套全面的应对方案，但将密切关注并及早采取行动，根据实际情况逐步调整政策。

“政府目前正检讨现有援助计划，加强对毕业生及被裁员工的支持。”

小型公司采取AI转型

工业零部件与设备供应商首选（Eligo）计划通过AI提升员工能力，而非裁减人手。

工业零部件与设备供应商首选（Eligo）通过雇联与会计事务所BDO Advisory合作，展开为期六个月的AI转型项目。首选创办人兼常务董事黄国成（左）与BDO Advisory数码咨询与岗位转型总监余福强（右）出席雇主峰会。他们受访时分享企业如何通过引入AI重新设计岗位，提升员工的工作效率与专业能力，而非裁减人手。（李冠卫摄）

首选过去在运营和行政职能方面高度依赖人工，导致工作重复、处理时间延长，以及人为错误风险增加。公司于是通过雇联与会计事务所BDO Advisory合作，展开为期六个月的AI转型项目。

项目今年10月启动，预计明年3月完成，目前仍处于初始阶段。

首选创办人兼常务董事黄国成说：“这项举措不是为了裁减员工，而是侧重于扩大和丰富员工的工作内容，消除重复性的行政负担，让员工能够专注于提供更高价值的咨询服务、技术支持和客户服务。”

首选共有20名员工，其中11人的岗位将重新设计，包括五名应用工程师及六名销售行政员。

黄国成预计公司在引入AI后，未来两年至五年员工人数可能翻一倍。

BDO Advisory数码咨询与岗位转型总监余福强受访时，以三段式模型说明人与AI的分工：最初20%由人负责提出问题及构思，中间60%由AI协助研究和收集数据，最后20%再由人作出判断和决策。

他强调，AI转型不能只看生产力和效率，也应关注员工的职业发展，以及企业能否在项目结束后持续运用相关技术。

雇联推出AI—人事方案

雇联会长柯文伟在峰会上宣布推出AI—人事方案（AI-HR pre-scoped solution），整合企业在人力AI转型过程中须考虑的四个主要领域，包括人力资源咨询、人力AI代理、岗位转型及员工技能分析，协助企业在人力工作中采用AI。

企业可先与雇联商讨、评估需求，再由雇联配对指定顾问公司。目前共有五家指定咨询公司参与，包括BDO、人力资源咨询公司Elitez、咨询与培训公司EON、普华永道（PwC）及会计与科技咨询公司Skybots。

符合条件的中小企业可获高达70%的津贴，非中小企业为50%，每个项目资助上限为15万元。