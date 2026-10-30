维文：新巴可合作促进两国贸易投资往来
新加坡与巴基斯坦已拥有良好双边关系，经贸合作理应更强韧，外交部长维文医生强调，新巴应把促进两国贸易与投资往来视为首要任务，尤其是加强中小企业与商人之间的联系。
维文星期五（10月30日）对巴基斯坦首都伊斯兰堡进行一天正式访问，他在与巴基斯坦副总理兼外长达尔（Mohammad Ishaq Dar）共同主持的记者会上发言时，作出上述表述。
巴基斯坦于1966年8月17日与新加坡建交。维文的访问适逢新巴建交60周年。
外交部星期五发文告说，维文也分别会见巴基斯坦总理谢里夫（Muhammad Shehbaz Sharif），以及巴基斯坦国防军司令兼陆军参谋长穆尼尔（Syed Asim Munir）。
维文在星期五的记者会上说，谢里夫已接受邀请访问新加坡。
他指出，巴基斯坦是最早承认新加坡独立的国家之一，新巴最高领导人多年来有机会相互交流，两国向来有极为良好的外交联系。
“事实上，我们的关系如此良好，就更加凸显我们的贸易往来，从数字和数据来看，理应达到更高的水平。”
维文强调，谢里夫也提醒他，新巴应进一步加强彼此的经贸往来和联系，特别是两国中小企业和商人之间应认识彼此，了解东南亚和南亚的商机和风险。两国政府会推动及协调这些互动与交流，并寻找对双方有益的新合作契机。
“全球环境日益充满未知数，商业领域也是如此，我们两国保持开放、互联互通，以及开展建设性互动，更显得重要。”
新巴也在探讨加强碳市场方面的合作。维文指出，这方面的合作前景乐观，可为巴基斯坦开发的可持续及可节能减排的发展项目吸引投资。
另一方面，新加坡民防部队与巴基斯坦国家灾难管理局签署谅解备忘录，承诺就加强灾难预防和应对展开合作。维文说，没有人希望遇上灾难，但考虑到如今气候变化等因素所构成的威胁，有必要提高对灾难的预防，以提升应付灾难的韧性。
他指出，巴基斯坦有应对大型天灾的经验，新加坡有很多方面可向对方学习。新巴准备就建立预警系统、分享最佳作业方案、加强搜救能力等方面展开合作，也希望进行联合培训和演习。
维文感谢巴基斯坦致力为中东局势降温
在区域与国际局势方面，维文感谢巴基斯坦致力协助为中东局势降温，避免全球经济受更大冲击。
他说：“巴基斯坦发挥着独特、极有建设性和价值的作用。我们对此表示赞许，也祝愿你们取得成功。你们的成功，对我们大家都有益。”
维文强调，维护国际法对新巴至关重要，《联合国海洋法公约》维护航行权利与自由，包括过境通行权，对新加坡尤其关键。他对巴基斯坦在这项课题上与新加坡立场一致表示欣慰。
新加坡明年出任亚细安轮值主席国；巴基斯坦目前担任上海合作组织成员国政府首脑理事会2026年至2027年轮值主席国。维文指出，这将为两个充满活力和多元的区域组织带来新机遇，推动双方探讨进一步合作。
此外，巴基斯坦也是亚细安的部门对话伙伴（sectoral dialogue partner）。维文说，巴基斯坦与亚细安有非常广阔的机会加强合作，他承诺将同巴基斯坦紧密合作，加强巴基斯坦同亚细安，以及亚细安与上海合作组织的联系。
新巴也在探讨扩大教育和人才培育等领域合作，协助两地年轻人掌握人工智能时代所需的技能。维文说，新巴乐见两地高等教育学府深化合作，包括新加坡南洋理工大学和巴基斯坦国立科技大学的合作。
达尔星期五宴请维文共进午餐。维文此行也走访巴基斯坦国立科技大学的国家人工智能中心。