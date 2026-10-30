新加坡与巴基斯坦已拥有良好双边关系，经贸合作理应更强韧，外交部长维文医生强调，新巴应把促进两国贸易与投资往来视为首要任务，尤其是加强中小企业与商人之间的联系。

维文星期五（10月30日）对巴基斯坦首都伊斯兰堡进行一天正式访问，他在与巴基斯坦副总理兼外长达尔（Mohammad Ishaq Dar）共同主持的记者会上发言时，作出上述表述。

巴基斯坦于1966年8月17日与新加坡建交。维文的访问适逢新巴建交60周年。

外交部星期五发文告说，维文也分别会见巴基斯坦总理谢里夫（Muhammad Shehbaz Sharif），以及巴基斯坦国防军司令兼陆军参谋长穆尼尔（Syed Asim Munir）。

维文在星期五的记者会上说，谢里夫已接受邀请访问新加坡。

他指出，巴基斯坦是最早承认新加坡独立的国家之一，新巴最高领导人多年来有机会相互交流，两国向来有极为良好的外交联系。

“事实上，我们的关系如此良好，就更加凸显我们的贸易往来，从数字和数据来看，理应达到更高的水平。”

维文强调，谢里夫也提醒他，新巴应进一步加强彼此的经贸往来和联系，特别是两国中小企业和商人之间应认识彼此，了解东南亚和南亚的商机和风险。两国政府会推动及协调这些互动与交流，并寻找对双方有益的新合作契机。

“全球环境日益充满未知数，商业领域也是如此，我们两国保持开放、互联互通，以及开展建设性互动，更显得重要。”

新巴也在探讨加强碳市场方面的合作。维文指出，这方面的合作前景乐观，可为巴基斯坦开发的可持续及可节能减排的发展项目吸引投资。

另一方面，新加坡民防部队与巴基斯坦国家灾难管理局签署谅解备忘录，承诺就加强灾难预防和应对展开合作。维文说，没有人希望遇上灾难，但考虑到如今气候变化等因素所构成的威胁，有必要提高对灾难的预防，以提升应付灾难的韧性。

外交部长维文医生（左）星期五（10月30日）到伊斯兰堡进行正式访问，与巴基斯坦副总理兼外长达尔交换两国就加强灾难管理合作所签署的谅解备忘录。（取自巴基斯坦外交部社媒平台X）

他指出，巴基斯坦有应对大型天灾的经验，新加坡有很多方面可向对方学习。新巴准备就建立预警系统、分享最佳作业方案、加强搜救能力等方面展开合作，也希望进行联合培训和演习。

维文感谢巴基斯坦致力为中东局势降温

在区域与国际局势方面，维文感谢巴基斯坦致力协助为中东局势降温，避免全球经济受更大冲击。

他说：“巴基斯坦发挥着独特、极有建设性和价值的作用。我们对此表示赞许，也祝愿你们取得成功。你们的成功，对我们大家都有益。”

维文强调，维护国际法对新巴至关重要，《联合国海洋法公约》维护航行权利与自由，包括过境通行权，对新加坡尤其关键。他对巴基斯坦在这项课题上与新加坡立场一致表示欣慰。

新加坡明年出任亚细安轮值主席国；巴基斯坦目前担任上海合作组织成员国政府首脑理事会2026年至2027年轮值主席国。维文指出，这将为两个充满活力和多元的区域组织带来新机遇，推动双方探讨进一步合作。

此外，巴基斯坦也是亚细安的部门对话伙伴（sectoral dialogue partner）。维文说，巴基斯坦与亚细安有非常广阔的机会加强合作，他承诺将同巴基斯坦紧密合作，加强巴基斯坦同亚细安，以及亚细安与上海合作组织的联系。

新巴也在探讨扩大教育和人才培育等领域合作，协助两地年轻人掌握人工智能时代所需的技能。维文说，新巴乐见两地高等教育学府深化合作，包括新加坡南洋理工大学和巴基斯坦国立科技大学的合作。

达尔星期五宴请维文共进午餐。维文此行也走访巴基斯坦国立科技大学的国家人工智能中心。