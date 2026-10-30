新加坡核研究与安全院和芬兰国家技术研究中心将展开五年合作，要加深核安全合作，并加强我国对新兴核技术的评估能力。

隶属新加坡国立大学的新加坡核研究与安全院（Singapore Nuclear Research and Safety Institute，简称SNRSI）和芬兰国家技术研究中心（VTT）星期五（10月30日）发联合文告说，双方已签署一项五年合作谅解备忘录。

这项合作计划将结合VTT在核安全与技术领域数十年的经验，以及SNRSI的专业技术，进一步提升我国在核科学方面的能力。合作内容包括协助培养相关专才，提升新加坡了解和评估核技术与核安全的能力。

芬兰发展核能产业已数十年，并与公共机构、研究组织与业界建立起紧密联系。目前，芬兰共有五座运作良好稳定的核反应堆。芬兰对乏燃料和放射性废料的长期管理也获得国际认可，位于翁卡洛（Onkalo）的全球首座乏核燃料深层地下处置库也即将投运。

VTT多年来便以独立研究机构和技术专家机构的地位参与其中，协助监管机构和业界评估核技术、加强安全措施，并培养相关能力以作出审慎且负责任的决策。

与VTT合作将协助SNRSI培养新加坡所需的专业技术能力，包括培养核能专业人才、设立研究基础设施，以及建立独立评估核技术与核安全的支援能力。双方的合作范围包括核反应堆技术评估与安全分析、放射性废料及乏燃料管理，以及相关的能力建设。

我国尚未决定是否采用或发展核能，不过目前正在积极提升相关能力，以评估核能在未来能源结构中可发挥的作用。

新加坡核研究与安全院行政总裁刘昕炜说，芬兰和新加坡的地理环境和能源系统不尽相同，尽管两国国土规模都不大，但都认识到专业知识、健全的机制以及国际合作，对于应对核安全与核技术方面挑战非常重要。

“我们将与国际伙伴合作，加强核安全协作，提升技术水平，以吸引和培养新一代核能专家。”