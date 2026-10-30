市区重建局拟提高宏茂桥一块住宅用地的总容积率，并将欧南路陈文烈大厦所在地段改为住宅兼商业用途。受访房地产分析师预计，这两个地段未来可分别兴建组屋和私宅。

市建局星期五（10月30日）在网站发布通告，拟议修订2025年发展总蓝图，调整六个地段的总容积率（gross plot ratio）或土地用途。

其中，宏茂桥82街一块住宅地段的总容积率，拟从原定的3.5提高至4.4。市建局指出，计划在这里兴建高密度住宅项目，以满足这一区的住房需求。

这个地段位于工艺教育中区学院旁，距离宏茂桥和杨厝港地铁站的直线距离均约一公里。由于毗邻两块地段正在兴建的组屋，分析师相信，这里也将用于建造组屋。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究员麦俊荣估计，这块地段可兴建约1300个组屋单位；ERA产业主要执行官林东荣则认为，这里可建造800个至1000个单位。

林东荣参考毗邻的Oak Ville@AMK，以及近期在宏茂桥推出的其他预购组屋项目，认为宏茂桥82街的新项目可能包括二房式灵活单位、三房式和四房式单位。

他也预计，新项目可能与Oak Ville@AMK一样，归类为优选（Plus）地段。四房式单位的售价或接近今年6月推出的Kebun Baru Breeze项目，介于54万7000元至74万6000元。

麦俊荣指出，虽然地段距离地铁站较远，但位于南洋理工学院和工艺教育中区学院之间，可能吸引在这两所学府任教或工作的购屋者。林东荣则认为，项目有望吸引希望在成熟市镇置产的首次购屋者和年轻家庭。

陈文烈大厦地段改用途 可建至少800个公寓单位

另一方面，市建局也有意调整陈文烈大厦（Tan Boon Liat Building）所在永久地契地段的土地用途，从目前允许轻工业、仓储和电信业务等活动的“商业一”（Business 1）用途，改为以住宅为主、底层可设商铺的综合用途，同时把总容积率从3.1提高至4.9。市建局指出，当局是在接获发展方案后，拟议改变土地用途。

陈文烈大厦位于欧南路，毗邻合乐地铁站，距离世界城购物中心和锡安路河畔熟食中心的直线距离均约700米。据《联合早报》早前报道，房地产发展商鑫丰集团（Kingsford Group）旗下单位拟以9亿5000万元收购陈文烈大厦。不过，交易仍须满足特定先决条件，并获得业主及分层地契局的最终批准。

陈文烈大厦以9亿5000万元出售，由于地段在市区边缘，且紧邻地铁站，重新发展后的私宅项目料能吸引不少买家。（梁麒麟摄）

林东荣估计，这个地段可兴建至少800个私宅单位，预计以一卧房和两卧房单位为主；另外，也可能建造长住服务式公寓。麦俊荣则估计，项目可兴建950个至1000个私宅单位，楼高可能达到48层。

分析师认为，地段位于其他中央区（Rest of Central Region，简称RCR），距离乌节路和中央商业区不远，又紧邻地铁站，预计将受到购屋者青睐。

至于未来售价，麦俊荣认为，如果项目在2028年推出市场，平均尺价可能达到3100元至3200元。

林东荣指出，去年底推出的其他中央区私宅项目卓悦峰（Zyon Grand）和Promenade Peak，平均尺价分别为3039元和2926元。他预计，陈文烈大厦地段未来推出的新项目，尺价可能进一步走高。