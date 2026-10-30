50岁以上的新加坡人将有更多机会参与义工活动，包括为有需要的年长者送餐、陪同他们就医，以及协助活跃乐龄中心举办活动。目前，全岛已有超过100个社区护理服务地点提供这类做义工的机会。

保健卫生部与护联局（Agency for Integrated Care，简称AIC）星期五（10月30日）在全国欢庆乐龄活动上，推出“乐龄伙伴”（Age Well Kakis）计划。

这项计划旨在让50岁以上的国人根据自己的兴趣、能力和时间，选择适合的志愿工作。数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪当天为计划主持推介仪式。

计划下的志愿工作一般可在一天内完成，部分只需几个小时。参与者完成任务后，可获得现金津贴或购物券等，以答谢他们的付出。具体金额和发放方式由相关机构根据任务性质和所需时间决定。

健卫部与护联局的目标，是在未来两年内吸引约1万6500名参与者，在社区护理领域提供多达70万个义工服务机会。

陈杰豪在致辞时指出，新加坡已进入超老龄化社会，65岁以上公民的占比已超过公民人口的五分之一。

他强调，我国希望进一步缩小寿命与健康寿命之间的差距，让国人拥有更多健康美好的岁月。

他说：“当年长者参与志愿服务时，不仅是在改善别人的生活，更是在丰富自己的生活。我们结交朋友，找到生活目标，并感受到被重视，这在任何年龄都至关重要。”

大巴窑成我国首个“乐龄社区” 全面推进社区护理服务

全国欢庆乐龄活动由护联局主办，于10月30日至31日在大巴窑建屋局中心举行，预计吸引超过7000名年长者、看护者及居民参与。

作为新加坡首个“乐龄社区”（Age Well Neighbourhood），大巴窑正全面推进社区护理服务及夜间支援，并提升无障碍设施。

护联局局长陈志伟指出：“健康老龄化不仅仅关乎医疗护理，更关乎保持活跃、维持社交联系、持续学习，以及有信心为未来作好规划。”

活动现场设有“乐龄好生活”“精彩好生活”及“规划好生活”三大主题展区。

护联局也宣布，已在各活跃乐龄中心共推出超过150个获全额津贴的保健与康养课程。国家图书馆则首次推出“The Next Page”阅读指南，支持年长者保持活跃。

不少到场参与活动的年长者，对新计划及现场提供的服务给予肯定。

钟雪芳（70岁）受访时说，她平时很喜欢与同龄人交流。“和他们谈话后我感到非常快乐，他们也觉得至少有事情可做，不用一直闷在家里。”她呼吁更多年长者走出家门，帮助他人。

杨碧霞（65岁）则对现场的咨询服务表示赞赏，认为有关预先护理计划（ACP）、持久授权书（LPA）及公积金（CPF）提名的解答十分详尽。

黄锦发（71岁）也热心参与社区互助。无论是日常生活中帮同龄人叫德士，还是在他们有需要时伸出援手，他都乐在其中。“看到他们开心，我当然也高兴。”

他认为，年长者走出家门参与社区活动，不仅能让生活更加充实，也能在互助中收获幸福感，感受到自身的价值。