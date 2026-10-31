受到妻子的启发，39岁的凃杰文放下做了十年的家族工程生意，两年前转行投身学前教育领域。他将工程领域的科学知识和逻辑思维融入教学，引导孩童培养好奇心和解决问题的能力。

凃杰文目前在职总优儿学府幼乐园（My First Skool）担任英文教师，负责K2班。他说，妻子先转行当教师，他看到妻子转行后对生活更有满足感，加上妻子认为他擅长与孩童相处，便建议他也尝试幼教工作。

凃杰文说：“这份工作比每天只完成绩效指标、打卡上班和下班更有意义，也更让人有满足感。”

入行后，凃杰文发现自己不仅要重新学习如何向年幼的孩子解释知识，也得从孩子的角度重新认识熟悉的事物。

他对科学、科技、工程和数学相关课题很感兴趣，也会将过往在工程工作中培养出的逻辑和重视步骤的思维带入课堂。

“孩子往往急于看到最终结果，但我希望他们理解探索的过程，即使尝试后未能得到预期答案，也能从中学习。”

对凃杰文来说，幼教工作虽然辛苦，却让他有机会不断学习，因为孩子看待世界的方式往往与成年人不同，为了回答他们的问题，自己也必须持续阅读和学习。（邬福梁摄）

除了课堂教学，凃杰文也在做户外活动时鼓励孩子在安全范围内尝试新事物。例如，在户外活动中，他会根据孩子的能力，引导他们尝试安全的跳跃动作，帮助孩子学习评估风险、解决问题，并建立自信。

男教师会尽量避免跟孩童有肢体接触，因此在处理孩童之间的争执时，一些女教师会给予孩童拥抱，他则会引导孩童回想事情的经过，思考自己的言行举止如何影响他人。

“你说了什么？朋友又说了什么？你觉得你说这些话之后，朋友会有什么感受？”他会通过这些问题，帮助孩子学习换位思考。

尽管男性在幼儿教育领域仍属少数，凃杰文认为自己很幸运，至今没有遭遇偏见或歧视。但他希望有更多支持和培训机会，协助男教师提升沟通能力。

男教师人数增加 同行互助社群助应对挑战

幼儿培育署（ECDA）的最新数据显示，本地学前教育领域的男教师人数持续增加，从2021年的约190人增至2025年的约300人，四年间增长近六成。

虽然男教师目前只占整体学前教育劳动队伍约1%，但他们为教育工作带来不同的视角，并在支持儿童学习与成长方面发挥正面作用。

职总优儿学府人力资源总监梁贤美指出，他们目前拥有超过6000名教师，其中约80人是男性。男教师是教学团队中重要的一员，他们带来不同的视角和优势，也为年幼的孩童树立正面的男性榜样。

社群Men in Preschools联合创办人哈迪（Muhammad Hadi Bin Kamal）受访时说，希望通过建立社群为男教师提供交流平台，协助他们应对工作上的各种挑战。

哈迪在2013年投身学前教育领域，如今是后港回教幼儿园Iyad Perdaus的校长。入行时，他发现男性在这个行业缺乏支持，甚至遭到歧视，许多人认为幼儿教育是女性的工作，但他相信男教师也能为孩子带来不同的教学体验。

在2019年创立的男教师社群目前有52名成员，会举办讨论和交流活动，把成员凝聚起来。哈迪说：“他们可以在遇到困难时向彼此请教，也能分享工作上的困难。”

哈迪建议，幼儿培育署和相关机构可以通过宣传海报和影片展示男教师的贡献，有助于让大众看见他们在这个领域的角色。同时，每学期或每半年若能举办一次交流活动，将有助于加强同行之间的联系。

另外，重要的是让家长看见男教师如何与孩子相处，孩子回家后也可以主动向父母分享自己在课室里的学习经历，以及男教师带来的有趣教学体验。