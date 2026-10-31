新加坡已有13所公共图书馆提早开放一或两个小时，并同步启用入场闸门，让公众从早上9时起入馆，约占公共图书馆总数的一半。

港湾图书馆和义顺图书馆分别于2025年5月和7月率先实施这项安排。国家图书馆管理局答复《联合早报》询问时说，闸门让图书馆得以测试新服务，包括在港湾图书馆试行根据借阅喜好推荐书籍等的个性化推送通知、自动借书通道，以及延长开放时段的自助服务。

根据官网，国家图书馆管理局旗下目前有25所公共图书馆开放运作，另有四所因装修暂时关闭，分别是静山、马林百列、女皇镇和乌节图书馆。宏茂桥图书馆则于2026年8月1日起关闭，计划迁至宏茂桥坊（AMK Hub）后重新开放。

除了港湾、义顺、蔡厝港、金文泰和武吉巴督，另有八所图书馆于10月5日延长开放时间，包括碧山、武吉班让、三巴旺、兀兰、淡滨尼、榜鹅、巴西立和实龙岗图书馆。这13所图书馆原本的开放时间不一，有的上午10时或11时才开放，如今统一为上午9时开放。

图管局说：“我们发现，公众对延长开放时段的自助服务需求殷切。这项服务让公众从早上9时起，就能更方便地使用图书馆服务。因此，我们正陆续安装入场闸门，扩大这项服务规模。闸门也有助于我们更好地了解图书馆的使用情况，以持续改善空间和服务满足公众需求，并为日后提供更个性化服务让公众受益，做好准备。“

在提早开放的时段，公众可阅览馆藏，通过NLB手机应用或现场借书站借阅资料，也可使用目录查询站、多媒体站、活动区及座位预订服务。

公众对延长开放时段的自助服务需求殷切。安装闸门后，有助国家图书馆管理局了解图书馆的使用情况，以改善空间和服务，并为日后提供更个性化的服务做好准备。（曾坤顺摄）

图管局说，会根据公众反馈持续改善使用体验，确保图书馆方便所有人使用。年长者、游客及其他使用闸门有困难的公众，可向工作人员求助。

入馆时，公众可扫描实体图书馆会员卡或NLB手机应用电子卡，也可使用身份证、外国人身份证、学生智能卡、11B国民服役身份证、百盛（PAssion）卡、就业优惠车资卡、建国一代卡或新加坡驾照。

没有上述证件者，可扫描闸门入口的二维码，输入新加坡注册的手机号码或电邮地址接收一次性密码，再使用生成的二维码入场。所有设有闸门的公共图书馆都有这项入场设置。

儿童可扫描自己的实体会员卡或电子卡入场；若无卡，家长或陪同成人可扫描自己的证件或电子卡，让孩子进入。出馆时，闸门的动作感应器会自动开启，无需扫描证件。

金文泰广场五楼的金文泰图书馆自今年7月13日起提早两小时开放，从上午11时提前至9时，广受居民欢迎。受访的三名使用者均反馈说，用手机上的Singpass扫码入馆很方便。

用手机上的Singpass扫码入馆，图书馆使用者觉得很方便。（曾坤顺摄）

学生：延长开放时间给予更多时间备考

住在金文泰的公教初级学院学生蔡德勋（18岁），近两周几乎每天早上9时到图书馆准备A水准会考，通常晚上9时才回家。他说，在图书馆学习效率较高，在家容易犯困，延长开放时间让他有更多时间备考。

住在西海岸的退休人士李敬源（79岁）每天早餐后步行约15分钟到图书馆，用电脑阅读新加坡、中国大陆和台湾的中英文报纸。

他说，过去馆内12台多媒体电脑经常供不应求，开门后得排队使用；如今提早开放，使用者较少，他可直接使用电脑。

补习教师蒙塔扎（Mumtazah Mustafa，38岁）认同善用科技改善公共设施，认为闸门的设置方便了本地居民和外籍人士。她也支持延长开放时间，认为人们需要一个远离家庭和工作压力、可以放松或安静自修的“第三空间”。

她说：“这是个非常好、也很及时的举措，尤其是在目前烟霾的情况下，让人们有个舒适的室内场所，不必长时间待在户外。”