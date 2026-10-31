回收商与伙伴推出试点 公众可用电子垃圾换甘榜鸡蛋
为鼓励更多民众回收电子垃圾，本地电子垃圾回收商KGS推出两个月的试点计划，公众只要把大约2公斤的电子垃圾投入百宝柜的包裹自提柜，就可以换取一盒鸡蛋。
从11月1日起，公众可将电子垃圾装入KGS提供的免费邮袋，投入住家附近的百宝柜（Pick Network）自提柜。KGS确定回收物达到约2公斤的标准后，公众会接获通知到自提柜领取周氏农业的鸡蛋。
百宝柜目前有1157个自提柜，分布在组屋区、民众俱乐部和交通枢纽等地点。除了放在交通枢纽的自提柜因安全考量而不适合投放电子垃圾外，其余1134个自提柜均参与这项试点计划。
KGS自2024年9月起与百宝柜合作，让公众把电子垃圾投放到住家附近的自提柜，使回收更便利。这项计划推行之初，每星期只收到一两个电子垃圾邮袋订单，如今已增至每天50个至70个。
KGS联合创办人兼运营总监马克西（T Max）接受《联合早报》访问时说，过去两年来，本地社会的环保意识显著提升，新的电子垃圾换鸡蛋计划，是在原有基础上进一步鼓励人们为环保尽力。
KGS几个月前与周氏农业商讨联手扩大回收工作，最终敲定两个月的试点计划，周氏农业这期间会提供500盒的甘榜鸡蛋，作为回收奖励。
周氏农业行销经理郑燕曦说：“环保其实不难，但需要更多行动，花多些时间回收。每个人都吃鸡蛋，我们想通过小小的回馈，鼓励人们更积极回收。”
KGS联合创办人兼业务开发总监郑琪铭说，试点计划以大约2公斤的电子垃圾为准，是为了鼓励人们有意识地回收，而不是归还一个充电宝或一根电线就可领鸡蛋。
靠奖励促环保掀舆论 业者指务实举措见效更快
有舆论认为环保应从小培养，因此质疑一些举措如今年推行的饮料瓶罐退费制等，以奖励推动环保的政策是否可持续，是否能真正培养环保习惯。对此，马克西认为，新加坡社会比较务实，提供奖励能发挥推动改变的作用。
“我想，等回收成了常态，这或许要等到下一代，我们就不需要奖励引导了。我认为，较年轻的一代更有环保意识，对于保护环境更有责任感。”
KGS在大士南巷设有电子垃圾回收厂，每日处理量可达70公吨，目前以70％的产能运行。马克西说，一旦回收厂的产能逼近80％，就必须准备扩大回收能力。
“我们正在探讨扩大现有回收厂，或兴建多一座回收厂。我们已在物色地点，不过土地并不好找。”
我国自2021年7月实施电子垃圾制造商延伸责任制度，规定电子产品制造与进口商必须妥善回收和处置电子垃圾。今年截至8月底，本地已累计回收超过4万5000公吨的电子垃圾，远多于去年全年的约1万2000公吨。