为鼓励更多民众回收电子垃圾，本地电子垃圾回收商KGS推出两个月的试点计划，公众只要把大约2公斤的电子垃圾投入百宝柜的包裹自提柜，就可以换取一盒鸡蛋。

从11月1日起，公众可将电子垃圾装入KGS提供的免费邮袋，投入住家附近的百宝柜（Pick Network）自提柜。KGS确定回收物达到约2公斤的标准后，公众会接获通知到自提柜领取周氏农业的鸡蛋。

百宝柜目前有1157个自提柜，分布在组屋区、民众俱乐部和交通枢纽等地点。除了放在交通枢纽的自提柜因安全考量而不适合投放电子垃圾外，其余1134个自提柜均参与这项试点计划。

百宝柜首席执行官梁顺迪（左起）、KGS联合创办人兼业务开发总监郑琪铭和周氏农业总经理周子玄星期五一同接受《联合早报》采访。三方聚力促进本地的电子垃圾回收，11月1日起发起试点计划，让公众回收电子垃圾换鸡蛋。（周国威摄）

KGS自2024年9月起与百宝柜合作，让公众把电子垃圾投放到住家附近的自提柜，使回收更便利。这项计划推行之初，每星期只收到一两个电子垃圾邮袋订单，如今已增至每天50个至70个。

KGS联合创办人兼运营总监马克西（T Max）接受《联合早报》访问时说，过去两年来，本地社会的环保意识显著提升，新的电子垃圾换鸡蛋计划，是在原有基础上进一步鼓励人们为环保尽力。

KGS几个月前与周氏农业商讨联手扩大回收工作，最终敲定两个月的试点计划，周氏农业这期间会提供500盒的甘榜鸡蛋，作为回收奖励。

周氏农业行销经理郑燕曦说：“环保其实不难，但需要更多行动，花多些时间回收。每个人都吃鸡蛋，我们想通过小小的回馈，鼓励人们更积极回收。”

自2024年9月以来，公众可上KGS网站，免费索取用来装电子垃圾的邮袋。把电子垃圾装进邮袋后，可放入住家附近的百宝柜自提柜，由KGS回收处理。（周国威摄）

KGS联合创办人兼业务开发总监郑琪铭说，试点计划以大约2公斤的电子垃圾为准，是为了鼓励人们有意识地回收，而不是归还一个充电宝或一根电线就可领鸡蛋。

靠奖励促环保掀舆论 业者指务实举措见效更快

有舆论认为环保应从小培养，因此质疑一些举措如今年推行的饮料瓶罐退费制等，以奖励推动环保的政策是否可持续，是否能真正培养环保习惯。对此，马克西认为，新加坡社会比较务实，提供奖励能发挥推动改变的作用。

“我想，等回收成了常态，这或许要等到下一代，我们就不需要奖励引导了。我认为，较年轻的一代更有环保意识，对于保护环境更有责任感。”

KGS在大士南巷设有电子垃圾回收厂，每日处理量可达70公吨，目前以70％的产能运行。马克西说，一旦回收厂的产能逼近80％，就必须准备扩大回收能力。

“我们正在探讨扩大现有回收厂，或兴建多一座回收厂。我们已在物色地点，不过土地并不好找。”

我国自2021年7月实施电子垃圾制造商延伸责任制度，规定电子产品制造与进口商必须妥善回收和处置电子垃圾。今年截至8月底，本地已累计回收超过4万5000公吨的电子垃圾，远多于去年全年的约1万2000公吨。