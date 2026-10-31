李明欢：一封侨批里的百年离散 华人为何需要两个世界？ | 有客到
电影《给阿嬷的情书》在新加坡引发热烈讨论，除了侨批背后的移民故事，也唤起不少人对方言流失、传统文化传承的关注。
研究华侨华人40年的厦门大学教授李明欢，日前应邀前来新加坡出席“社科文化中华讲座”，以《从〈给阿嬷的情书〉说起：侨批、侨乡与侨文化》为题开讲。她之后接受《《有客到》专访，深度分享对侨文化与新加坡方言传承的观察。
李明欢说，电影在新加坡引起共鸣并不意外，因为片中下南洋的故事，也是新加坡、印度尼西亚、菲律宾等地华人共同的历史记忆。但方言问题成为讨论焦点，却出乎她的意料。
为了解新加坡的方言文化现状，李明欢这次到访新加坡，特地前往潮州美食文化节。她发现，现场民众彼此交流使用的并非潮州话，而是华语。
更令她印象深刻的是当晚的潮剧演出。台上既有白发苍苍的年长表演者，也有年仅六岁至十多岁的孩子。这些年轻演员并非潮州籍，甚至不会说潮州话，却能背下唱词，演出《秦香莲》等传统折子戏。
这一幕让李明欢看到了文化传承的另一种可能。她认为，方言作为文化遗产，具有值得保留和研究的价值，但一个多元社会也需要共同语言。文化的延续，未必意味着所有人都必须掌握祖辈的语言。
除了方言，电影呈现的传统侨乡社会，也与现代城市生活大相径庭。
李明欢说，过去的侨乡是典型的“熟人社会”，家家户户知根知底，乡规民俗对个人行为具有强大的约束力。这也是为什么当年的侨批，即使只写着“某个村庄的桥头”或“大树下”，仍能准确送到收信人手中。
不过，她也从历史研究的角度，指出电影情节中的不合理之处：在如此紧密的熟人社会里，要将一个人的死讯隐瞒近20年，其实很难。
随着城市化和人口流动加速，传统熟人社会逐渐被陌生人社会取代。李明欢认为，这是一种历史发展过程，不能单凭对传统邻里关系的怀念，就让过去的社会形态重新出现。
从方言传承到熟人社会的消逝，《给阿嬷的情书》所引发的讨论，或许已经超越电影本身：当社会不断改变，我们究竟应该如何理解、保存和延续传统文化？点击视频，一起寻找自己的答案。