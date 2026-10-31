从股票交易和金融科技领域转行当小贩，31岁的李彦祥和29岁的弟弟李彦智，在牛车水大厦熟食中心开档仅五个月，就宣布结束营业。不料，在接受《联合早报》采访两天后，李彦智改变主意，决定继续经营，哥哥则选择退出。

李彦智每天都须亲手制作酿豆腐。（视频截图）

两兄弟原本从事金融相关工作，后来因热爱美食，在马六甲向一名85岁的客家婆婆学习手工制作酿豆腐，并将食谱带回新加坡，开设“新马干捞面”摊位。他们原以为，做自己喜欢的事能让生活更加充实，没想到当小贩远比想象中辛苦。

小贩工作繁重，李彦智有时候还没回到家，就在楼下补眠。（受访者提供）

两兄弟每天早起备料、煮面、招呼顾客，收档后还要清洗上百个碗。每周工作约70小时，收入却远不如从前。李彦祥形容，当小贩就像当兵，虽然学到很多，但体验过就足够了。他甚至提前两个多月在手机上设置倒数计时，盼着结业那天到来。

李彦智同样感到疲惫，却始终舍不得放弃。熟客逐渐成为朋友，顾客也劝他别关档，这让他开始重新思考：如果聘请助手分担体力活，自己专注于制作酱料、腌肉及与顾客交流，是否就能继续经营下去？

最终，兄弟俩作出了不同的选择。哥哥彦祥决定告别小贩生活，弟弟彦智则聘请助手，尝试继续经营摊位。

李彦智（左）高兴地向一对熟客夫妇（右）分享摊位将继续营业的消息。（萧康达摄）

同样热爱美食，也经历了同样的辛苦，两兄弟为何最终选择了不同的路？当兴趣成为工作，又该如何在理想与现实之间取舍？

跟随《联合早报》的镜头，走进这对年轻小贩兄弟的生活，看他们如何重新思考工作、自由，以及自己真正想要的生活。