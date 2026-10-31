沉迷于社交媒体可能影响个人心理健康，使人们的社交圈子缩小。然而，鼓励人们放下手机、减少屏幕时间不能单靠政府，社区组织推出的项目也能为各阶层居民提供交流机会。

教育部长李智陞星期六（10月31日）到淡滨尼东进行部长选区访问时，强调民间力量可以由下而上支持政府开展的计划。他在淡滨尼集选区议员陈以君博士的陪同下，走访淡滨尼东民众俱乐部，了解区内计划，包括面向青年的心理健康活动、淡滨尼东关怀伙伴计划（CAREkaki）和玩伴聚会@淡滨尼东（Playdate @ Tampines East）等。

在关怀伙伴计划下，社区义工和基层领袖和居民会为特需者和他们的看护者主办活动，扩大他们的生活圈子。玩伴聚会则旨在为儿童主办有趣的活动如园艺、探索大自然项目，鼓励孩子减少屏幕使用。

李智陞接受媒体访问时说，心理健康是个人健康的一部分。科技可以带来便利，但沉迷于屏幕也可能带来负面影响，减少人与人之间的交流。社区组织可以与政府携手，创造机会让年轻人年长者等互动交流。

教育部长李智陞（左二）在淡滨尼集选区议员陈以君博士（左三）陪同下，参观一场面向青年的心理健康活动，活动利用丝毛乌骨鸡让参与者在放松的环境交流。（林明顺摄）

也主管社会服务整合事务的李智陞说，政府跨部门“残障者及家庭定心与保障工作小组”最近宣布一系列建议，旨在支持残障者和他们的家人。淡滨尼东关怀伙伴计划就支持这方面的工作，为特需者与家人主办有意义的活动，让特需者有展现才华的平台，看护者也能有喘息的空间和支持网络。

淡滨尼东基层组织透露，组织自今年2月已招募30多名义工来支持计划。向特需者看护组织关护之心（CaringSG）注册的家庭有超过5000户，其中有100多户家庭居住在淡滨尼集选区，包括淡滨尼东的45户家庭。