伊蚊绝育计划在新加坡迈入第10个年头，覆盖范围已扩大至全岛超过84万户家庭，占全国住户的53%。当局正深入评估现有数据及抑蚊效果的持续性，以制定下一步的推广策略，并探讨是否需要提升产蚊能力。

国家环境局星期六（10月31日）配合计划推行10周年，在淡滨尼天地举办社区嘉年华。教育部兼永续发展与环境部高级政务部长普杰立医生出席活动致辞时指出，这项计划是我国抵御骨痛热症整体防线的重要一环，但公众仍须尽一分力，确保家居和邻里环境没有伊蚊滋生处，才能巩固并维持目前已取得的防蚊成果。

谈及未来的防蚊方针，普杰立分享说，政府将继续投资以提升相关技术与能力，寻找更具成本效益和更有效的方法，来延续这项计划所带来的公共卫生效益。

他说：“我们将密切监测蚊群状况及骨痛热症风险，并不断完善应对策略，将资源集中在能发挥最大作用的领域，更好地保护社区。”

我国于2016年推出伊蚊绝育计划（Project Wolbachia），通过释放带沃尔巴克氏菌的雄性埃及伊蚊，抑制本地伊蚊的繁殖，从而降低疾病传播风险。新加坡目前设有两座产蚊厂，每周可生产共1500万只带菌雄蚊。

针对计划未来是否会扩大至更多社区，以及是否会兴建新的产蚊厂以提升产能，环境局环境卫生院司长黄丽菁接受媒体询问时说，当局目前尚无具体计划，正处于审视和分析所有数据的阶段，以评估下一步行动。

她也提到，当局现阶段优先针对高风险区域开展工作，并采取灵活的释放方案。如果某个区域的蚊虫数量已得到有效抑制，当局可能会减少甚至停止释放带菌雄蚊。

“我们正在研究这种抑制效果能持续多久，即在蚊群数量回升之前，我们需要间隔多久再次进行干预。这一切仍在研究中，有了依据我们下一步才能敲定全国范围内的推广策略该怎么做。”

为了向年轻一代普及骨痛热症的预防工作，普杰立当天与社会及家庭发展部长马善高，还一同为儿童故事书《凯与沃兹的小小冒险》主持推介仪式。

这本故事书以环境局的沃尔巴克氏菌吉祥物“沃兹”为主角，旨在以生动的方式向年幼读者介绍伊蚊绝育计划背后的科学原理。公众即日起可在公共图书馆借阅这本书。