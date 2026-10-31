淡滨尼12道致命车祸的肇事男驾驶和29岁女乘客在事故发生后弃车逃离现场，现已被警方逮捕归案。这名30岁男驾驶将于星期六（10月31日）因抵触多项交通相关罪名被控。

《联合早报》早前报道，这起致命车祸发生在星期四（29日）晚上约10时35分，一辆汽车疑失控撞越中央分界堤，与另一辆汽车和一辆电单车相撞。事发后，肇事的30岁男驾驶与29岁女乘客在警方赶抵前弃车逃走。

其中一辆涉事汽车的25岁女驾驶在意识清醒下送院，24岁电单车男骑士与24岁后座女乘客则在昏迷状态下送院，过后伤重不治。

新加坡警察部队星期六凌晨发文告说，交通警察经实地调查并调阅电眼画面后，锁定肇事男驾驶和女乘客的身份，并于星期五（30日）在西海岸路一带逮捕两人。

挂假车牌 违规驾驶注销车

初步调查显示，这名男子在驾照被吊销的情况下，驾驶一辆挂着假车牌的注销车。

根据《海峡时报》报道，在车祸中不幸丧命的男女死者为埃米鲁（Mohd Emirul Danial Mohd Zulkifly）和妻子诺莎拉法娜（Nursyarafana Norazman）。两人皆为24岁，已于星期五安葬于蔡厝港回教坟场。

死者的家属向《海峡时报》透露，埃米鲁和诺莎拉法娜育有一名6岁儿子，事发时诺莎拉法娜怀有身孕。

肇事30岁男驾驶将面对九项控状，包括危险驾驶导致他人死亡、危险驾驶导致他人受伤、驾照被吊销的情况下驾驶、肇事逃逸、肇事后未施以援手、驾驶未投保机动车、驾驶已注销车辆、无照驾驶，以及展示假车牌。

危险驾驶导致他人死亡的罪名一旦成立，可被判处监禁最长八年。驾照吊销后驾驶的罪名一旦成立，可被判处罚款最高1万元，或监禁最长三年，或两者兼施；重犯者可被判处罚款最高2万元，或监禁最长六年，或两者兼施。

警方严正声明，当局严肃看待犯下严重交通违例行为的驾驶员，并对无视交通法规的驾驶者绝不姑息，将毫不犹豫采取严厉行动。