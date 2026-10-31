大巴窑西将围绕加利谷地铁站，结合新住宅、购物商场、公园和社区设施，发展成大巴窑另一个核心地带。

这一带未来10年将增添超过6000个以公共住房为主的住宅单位，包括建屋发展局将在下个月预购组屋销售活动中推出的Toa Payoh Hillside项目。项目最高43层，落成后将成为大巴窑楼层最多的组屋。

建屋局星期六（10月31日）发布文告指出，大巴窑是我国最早发展的组屋市镇之一，多年来通过更新计划增添住宅、商业和休闲设施，让居民在熟悉的环境中享有更完善的配套。

目前正在兴建的大巴窑综合发展项目，预计2030年竣工。大巴窑西的发展将延续市镇更新进程，成为下一阶段的重点。

建屋局说，大巴窑西的总体规划以当地丘陵地形为设计灵感，要打造成“山坡花园”邻里。一道由公园和邻里绿地组成的中央绿谷，将贯穿这一带，连接住宅、加利谷地铁站和新购物商场等主要设施。

新住宅的楼高将朝中央绿谷逐渐降低，高楼之间穿插较矮的建筑和开放空间，形成高低错落的景观，也为居民提供方便到达的绿地和户外活动空间。

即将在11月销售活动上推出的Toa Payoh Hillside预购组屋项目位于加利谷地铁站旁，拥有约1600个组屋单位。（建屋局构想图）

当局也将建设一条15米宽、两旁植树的社区走廊，连接加利谷地铁站和大巴窑1巷，加强大巴窑西与现有邻里的连接。

加利谷地铁站周边将形成新的商业、社区和休闲设施聚集区，与现有大巴窑中心相辅相成。其中，一个混合用途发展项目将结合住宅、大巴窑首个购物商场和社区空间，并连接一座占地1.2公顷的公园。

当局也正研究在区内设立学校，以应付新家庭迁入后的需求。

国家发展部长兼碧山—大巴窑集选区议员徐芳达星期六在建屋局中心，为大巴窑西总体规划展览主持开幕。

负责大巴窑西—汤申分区的徐芳达说，许多大巴窑居民长期在这里生活，并建立深厚的社区联系。年轻夫妇希望留在大巴窑成家，父母希望住在孩子附近互相照应，年长者则希望在熟悉的环境中养老。因此，市镇更新须整体考虑住房、交通、设施及社区交往等需求。

他说：“我们会持续更新我们的市镇，确保市镇的设计和设施与时俱进，能继续满足不同年龄层、不同人生阶段居民的需求。”

大巴窑西首个预购组屋项目将在加利谷地铁站旁

在11月的销售活动中，建屋局将在加利谷地铁站旁，推出大巴窑西总体规划下首个预购组屋项目Toa Payoh Hillside。

项目由五座31层至43层高的住宅楼组成，提供约1600个单位，包括590个二房式灵活组屋、580个四房式组屋，以及约230个公共租赁组屋。项目内也将设有超市、商店和食阁等设施。

项目也将设有260个社区关爱组屋，单位数量比此前公布的240个多。徐芳达说，项目刻意结合不同类型的住房，以便让不同年龄和背景的国人住在同一个邻里，维持市镇的包容性。

社区关爱组屋将直接连接活跃乐龄中心、居民联系网中心和邻里亭，住户也可通过有盖走廊前往加利谷地铁站。公共走廊将设置扶手，并采用彩色导引标识，方便年长住户安全出行。

从11月的销售活动起，社区关爱组屋的申请年龄门槛将从65岁下调至55岁，让更多人提早规划住房与照护安排。

大巴窑西总体规划展览10月31日至11月2日，在建屋局中心一楼展廊举行。展览结束后，部分展品将继续在原址展出至2027年年中。