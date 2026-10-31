本地烟霾情况保持稳定，全岛空气质量目前继续维持在适中水平。随着季候风减弱，加上新加坡及周边地区未来两周可能继续有降雨，烟霾情况有望能够进一步缓解。

国家环境局网站的数据显示，截至星期六（10月31日）上午11时，全岛五个地区的24小时空气污染指数（PSI）介于57点至71点，处于适中水平，其中西部地区空气污染指数仍是全岛最高。自10月26日一场大雨冲散烟霾以后，本地的24小时PSI这几天一直处于适中水平。

截至上午11时，一小时悬浮颗粒PM2.5浓度则介于每立方米15微克至30微克，处于正常水平。本岛中部地区和南部地区的一小时悬浮颗粒PM2.5浓度最低，只有每立方米15微克。

根据烟霾网站（haze.gov.sg）星期六上午9时51分发布的最新消息，亚细安南部部分地区天气干燥，但婆罗洲和苏门答腊中部部分地区出现零星阵雨。目前在加里曼丹南部和东部均检测到零星热点，在亚细安南部其他地区则检测到少量或孤立的热点。

在巴布亚（Papua）南部和苏拉威西（Sulawesi）部分地区，当局观测到中等程度的烟霾。由于大范围云层覆盖，无法确定亚细安南部地区火点和烟雾状况的全部范围。

预计未来几天，亚细安南部部分地区将持续干燥，但马来半岛、苏门答腊、爪哇和婆罗洲部分地区可能有阵雨，或能缓解改善热点和烟霾情况。然而，长期干燥地区的热点和烟霾仍将维持较高水平，并依然存在跨境烟霾的风险。