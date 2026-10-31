针对中峇鲁两座组屋重新投票通过家居改进计划引发的质疑，丹戎巴葛集选区议员符策翔在脸书发文回应，强调投票门槛和规则没有改变，居民是通过主动联系业主、解释计划和解答疑虑，最终争取到更多支持票。

新加坡民主党主席淡马亚（Paul Tambyah）教授星期三（10月28日）在脸书发文，对中峇鲁组屋重新投票的处理方式提出疑虑。

他说：“这项家居改进计划的投票处理方式有些令人感到不安。尽管这‘只是’涉及住房和生活品质，但整个过程却让人对新加坡范围更广泛、意义更重大的选举感到担忧。希望这样的担忧不会成为现实！”

符策翔星期六（31日）在脸书发文回应说，他认为这次家居改进计划的投票过程没有任何令人不安之处，能够成功通过投票，是因为居民们努力克服困难，他为居民的努力感到骄傲。

符策翔说：“他们知道自己面对重重困难，却毅然决定克服困难，而不是抱怨规则。他们花时间和精力与其他居民沟通，聆听他们的顾虑，并尽最大努力与建屋发展局合作解决问题。”

中峇鲁金钟街第34座和林烈街第35座建于1949年的老组屋，去年11月首次为家居改进计划投票时，分别以一两票之差，未能达到75%的门槛，与家居改进计划失之交臂，其余27座达到门槛的组屋则开展翻新工程。

符策翔在贴文中说，首次投票未能通过后，两座组屋的许多居民对结果感到失望。

例如，在那两座组屋其中一个单位居住超过50年的71岁居民罗宾（Robin），希望通过家居改进计划更换厕所和浴室的水管。尽管他对投票结果感到遗憾却没有因此放弃，而是设法联系此前无法取得联系的业主，并主动解答业主对计划的疑虑。

此外，其他已经完成家居改进计划的组屋居民，也开放住家让那两座组屋的业主参观。

一年后，符策翔向建屋发展局申请重新投票，并获得批准。重新投票维持相同的75%通过门槛和投票规则。

重新投票后，金钟街第34座组屋（24个单位）的支持率从去年11月的66.67%升至75%；林烈街第35座组屋（15个单位）的支持率则从73%升至87%。两座组屋双双通过，翻新工程预计下月启动。

符策翔说，他相信家居改进计划将让居民受益，尤其是年长者。政府会为新加坡公民家庭全额承担基本改进工程的费用，选择性改进项目的费用也可获得高达95%的津贴。

他也在贴文中强调：“我参选，是为了改善新加坡人的生活，并建立更有温度、更团结的社区。对我而言，这就是参选的‘全部’意义，这一切都值得为之奋斗。 ”