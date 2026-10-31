烟霾影响蔬菜收成，不仅出货量暴跌价格变高，甚至还出现蔬菜体积缩水的情况。

东南亚多地包括我国连续数周遭受严重烟霾笼罩，日照时间与强度大幅减少，影响植物的光合作用，进而造成蔬果“缩水”。

蔬果批发商Avo & Co总经理周焕钦（40岁）接受《新明日报》访问时说，自本月初以来，从部分马国地区进口的一些蔬果体积明显“缩水”，其中结球生菜（又称：冰山生菜）体积比平时小了约一半。来自金马仑的罗马生菜、奶油生菜、红绿珊瑚生菜，以及苋菜和菠菜等，供应量也减少约四成；来自印尼爪哇的西洋菜和小芥兰供应量更暴跌高达80%。

入行约20年的周焕钦说，我国虽然11年前也曾遭遇严重烟霾，但本次情况已持续将近两个月，对农业造成的影响感觉上更为显著。

为了满足酒店、餐馆及咖啡馆等客户的定额需求，他和团队不得不转向澳大利亚和越南等未受烟霾影响的国家紧急采购。不过，空运进口的澳洲罗马生菜每颗成本高达6元至8元，远高于马国陆路运输的2元至3元。“但是餐饮客户的菜单售价固定，我们目前会尽力自行吸纳涨幅。”

宏茂桥第527座巴刹蔬菜摊贩林开创也说，近一个月来由于缺乏阳光，不少叶菜的外观较平时不佳，例如菜心、苋菜等长不大，西洋菜的叶子也更快变黄、色泽不如平时深。

在宏茂桥中心经营菜摊40余年的罗辉鸿则说，近期马国和印尼进口的叶菜卖相变差。

由于批发市场供货紧张，两名摊贩说，近期每公斤蔬菜零售价普遍上升3角至6角。

位于林厝港的MEOD苗友有机农场执行董事王文川说，日照不足导致农场叶菜类植物无法获取足够养分。在收割周期固定的情况下，在大棚农场里耕种的小白菜和杂色嫩叶菜等作物的生长速度放缓，每次采收的蔬菜重量与体积比以往减少约18%。

完整报道，请翻阅2026年10月31日的《新明日报》。