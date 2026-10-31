据印尼《罗盘报》报道，印度尼西亚下游产业与能源转型统筹部长巴赫里尔星期四（10月29日）在雅加达总统府会见总统普拉博沃后对媒体记者说，印尼运往新加坡的148批次液化天然气（LNG）中，部分可能被转售至其他国家，而非全部用于满足新加坡的国内需求。

这对新加坡是一项指控，而且是很高调，马上给人的印象是，新加坡是个唯利是图的家伙，不顾国际道义，占邻国便宜。

这顶给新加坡盖上的帽子突如其来，没有提出证据，似乎是在试探新加坡如何回应。

新加坡能源、贸易及工业部的回应是，新加坡是国际贸易枢纽，液化天然气经新加坡转运他国，而新加坡从印尼进口的管道天然气仅供国内使用，不供出口。

这个发言人以毫不含糊的字眼给《联合早报》做了针对性的答复。

真相是：

新加坡是一个众所周知的国际贸易枢纽，包括液化天然气贸易，有50多家总部位于新加坡的公司采购、营销和买卖源于世界各地包括印尼的液化天然气。

新加坡液化天然气贸易公司的主要来源市场包括美国、澳大利亚和马来西亚。虽然新加坡贸易商作出与液化天然气货物相关的商业决策，但液化天然气货物通常直接从来源国运往目的地国家，实际上并不经过新加坡。

所以，这件事有两个关键点：

一是，液化天然气的国际贸易是来源国和买家之间的交易，生意在新加坡做成，但货物并没有经过新加坡，与新加坡政府无关。

二是，新加坡从印尼进口的是管道天然气，仅供国内使用，不用于出口。

裕廊岛的液化天然气接收设施。（档案照片）

对新加坡作出指控的印尼下游产业与能源转型统筹部长之前也以“某个国家”的代号，影射新加坡在跨境烟霾问题上“不尊重印尼”，此事非同小可，新加坡不能假装听不懂，我国外交部长维文随即飞到雅加达一趟，进行一次修补关系的外交，因为印尼是新加坡的重要邻国。

这个2亿7000多万人口的大国对新加坡“不爽”，不管是存有误会或有人存心挑拨，或是为转移人民对国内问题的注意力，新加坡都必须拿出事实来说活。

“某位印尼部长”是管天然资源的重要部门，难道连液化天然气和管道天然气都分不清？何故如此，混淆是非只能加深两国之间的误会。

印尼以保障国内能源需求为由，削减对新加坡的管道天然气供应，并说这并不违背双方的商业合同，明显的是，印尼就是要向新加坡表达不满。

但合同就是合同，印尼单方削减管道天然气的供应是否违反双方合同的规定，是接下来应该追究的事。

能源市场管理局透露，本地进口商将根据合同，就供应受干扰采取一切相关追索举措。

根据新加坡天然气进口商通报，来自印尼的管道天然气供应在未来18天将减少共170亿英热单位，占新加坡每天约1万亿英热单位总需求量的不到2％。

能源局强调，新加坡具备应对供应减少的应急机制，例如近几个月因定期或临时维护曾出现200亿至1000亿英热单位不等的减供，但皆由其他气源填补，没有造成冲击。

发言人说：“新加坡中央燃气机构（Singapore GasCo）已做好营运准备，随时可进口更多液化天然气。”

能源局指出，天然气供应近几个月因定期或临时维护曾出现200亿至1000亿英热单位不等的减供，但皆由其他气源填补，没有造成冲击。（海峡时报）

新加坡不与印尼作口舌之争，而是以行动应对印尼的无理出招。

这个事件再次提醒新加坡人：能源就跟水资源一样，我们不能单靠一个主要来源。

在水资源方面，新加坡有“四大水龙头”：本地收集的雨水、来自柔佛的水供、新生水和淡化海水，确保新加坡水龙头一开就有干净的水。

天然气供应的性质则不同，新加坡本身是个区域贸易枢纽，也做液化天然气的交易。新加坡和印尼之间的管道天然气交易是互惠互利，不能视为对新加坡的施舍，印尼如果“碰巧”在这个时候面临国内需求的难题，本可跟新加坡的商业伙伴坐下来好好商量，暂时削减对新加坡的供应不是什么大问题。单方削减则也同时削减掉印尼的国际信用，得不偿失。