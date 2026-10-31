刚到雇主家工作一周多，女佣就偷走逾2000元现金。雇主察觉有异，特意记下钞票序列号，最终揭发女佣的偷窃行为。

被告是现年31岁的印度尼西亚籍女佣费布里尼（Febrini Yuliana Tamengkel），她承认两项偷窃罪，另两项类似控状交由法官一并考虑后，被判坐牢六周。

案情显示，被告于今年8月29日到一名64岁男雇主的家中工作。雇主家共有五人，包括雇主夫妇、两名儿子及一名儿媳妇。

9月9日上午约10时，男雇主的儿媳妇致电警方，举报怀疑女佣偷钱。

调查揭露，男雇主的太太早在9月5日就发现钱包里的钱不见，并将此事告知丈夫。

男雇主怀疑是女佣所为，于是决定设法查明真相，特意记下钱包里一张50元钞票的序列号。

到了9月7日，男雇主确认那张50元钞票还在钱包里，当时钱包里共有120元现金。不料，隔天这些钱就不翼而飞。

一家人商量后，决定报警处理。警方上门搜查被告的随身物品时，找到一张50元钞票，其序列号与男雇主此前记下的号码一致。

被告承认，在9月7日至8日期间，她打扫男雇主的书桌时，发现无人看管的钱包，遂萌起偷窃念头。她未经男雇主同意，擅自从钱包里偷走120元现金。

得手后，被告将赃款藏在自己房间柜子的抽屉里，并用衣服盖住。

她也承认，至少两次从男雇主大儿子的包包及柜子里偷钱，前后共偷走约2053元现金，当中包括澳元、令吉及人民币。

此外，被告也曾偷走男雇主太太及小儿子的财物。所有失窃的钱财都被寻回，并归还给男雇主一家。被告于当天下午被警方逮捕。