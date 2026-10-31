巴西立一家咖啡店有两只肥鼠出没觅食，还被食客拍到它们爬进装满水粿的篮子里，引起食安担忧。咖啡店主管和员工称，每个月都有做防鼠工作，两周前也设笼捕捉到老鼠。

《新明日报》日前接获一名读者发来视频，称在巴西立6道第445座的咖啡店看到两只老鼠窜行。

从这段视频中，能看到当时在一个相信装着食物的红色篮子附近，有两只老鼠从毗邻柜子的下方钻出来，先是探头查看一番，就开始爬上篮子，并窜进盖着食物的塑料袋上。

《新明日报》记者前日走访时被告知这些食物都是水粿，但当时摊位已经关闭，也没有看到任何食物放在地上。

此外，在咖啡店周遭也能闻到老鼠的屎尿味，并能看到一些老鼠屎，且在短短30分钟内就已经看到六七只老鼠来回窜动。

其间这群老鼠不断在柜子下方和门板缝隙走动，即使有人靠近也不慌张。

一名茶水摊职员受访时说，他们16日曾放老鼠笼和粘鼠板，并抓到两只老鼠。

食品局已展开调查

新加坡食品局回复《新明日报》询问时说，当局已经展开调查，并会在掌握充分证据后采取执法行动。当局在调查和收集证据过程中，可能联系提供反馈的人以了解更多详情。

食品局强调，食品安全是各方的共同责任，除了制定和落实监管措施，食品业者也必须遵守良好的食品卫生和处理规范，确保营业场所保持清洁并妥善维护。

完整报道，请翻阅2026年10月31日的《新明日报》。