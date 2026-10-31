工作13小时后，一名女送货司机虽已精疲力竭，但为了避免受罚仍坚持将未送达的包裹运回仓库，不料途中发生车祸，先追尾罗厘再撞树，导致四人重伤、一人轻伤。

这起车祸发生在2025年1月16日晚上9时42分，地点在西海岸路朝往西海岸大路（West Coast Highway）方向路段。

被告诺胡达（38岁，Nur Huda）面对两项开车时没顾虑他人安全的控状，她星期五（10月30日）承认一项，被判坐牢10天，以及吊销各级驾照五年。

案情显示，被告案发时是一名送货司机，通常早上7时开工、晚上8时下班。案发当天下午1时至2时之间，她的三名朋友坐上其驾驶的货车，陪同她一起送件。

入夜后，被告在裕廊西云南弯（Yunnan Crescent）送完手头一批货物后已极度疲惫，但为了避免受罚，她仍决定赶在晚上10时前，将未能送达的包裹运回位于班丹道（Pandan Avenue）一带的货仓。

途经西海岸路时，被告从第一车道切入第二车道时踩油门加速，结果追尾撞上一辆罗厘，紧接着又突然往左急转，猛烈撞上一棵大树。

车祸导致被告车上的三名朋友重伤，被撞罗厘上的一名乘客重伤、另一名乘客轻伤。

涉案货车因损毁严重无法修复。货车属于一家租车公司，公司随后针对货车剩余的8万元价值提出保险索赔，由于赔偿额比原市价少3万元，租车公司最终蒙受3万元损失。